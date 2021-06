Megvan az első továbbjutó, az olaszok Svájcot is lemosták

Az Európa-bajnokság szerdai játéknapjának esti rangadóján Olaszország Svájccal csapott össze a római Olimpiai Stadionban. A hazaiak az első meccshez hasonlóan ezúttal is magabiztos, 3–0-s győzelmet arattak a duplázó Manuel Locatelli vezérletével és már biztosan továbbjutottak a nyolcaddöntőbe.

Roberto Mancini egy helyen változtatott a nyitómeccsen a törököket 3–0-ra verő alakulatán, a találkozón megsérült Alessandro Florenzi helyén Giovanni Di Lorenzo kezdett a védelem jobb oldalán. A svájci kapitány, Vladimir Petkovic még ennyit sem módosított, ugyanazt a csapatot küldte pályára, amely 1–1-es döntetlent játszott Wales ellen.

A hazai pályán futballozó olaszok alaposan bekezdtek, már az első percekben kapuja elé szegezték ellenfelüket, a 11. percben pedig közel jártak a vezetéshez: Leonardo Spinazzola adott be balról, Ciro Immobile azonban hat méterről a kapu fölé fejelt. Nem sokkal később egy szöglet után Giorgio Chiellini viszont már a kapuba, ám a Juventus védője kézzel is hozzáért a labdához, így rövid videózás után érvénytelenítették a találatot.

Ennél is nagyobb baj volt viszont, hogy a hátvéd megsérült, nem is tudta folytatni a játékot, Francesco Acerbi állt be a helyére.

A Lazio futballistája így már a pályán ünnepelhetett a társakkal, hiszen a 26. percben Domenico Berardi alapvonalról érkező jobb oldali beadását Manuel Locatelli passzolta a kapuba.

A gól ellenére továbbra is maradtak támadásban az olaszok, akik a 37. percben Spinazzola révén duplázhatták volna meg az előnyüket, ám az AS Roma játékosának közeli lövése centikkel a bal kapufa mellett suhant el.

A második félidőben sem változott a játék képe, alig volt a labda a svájciaknál, akik ráadásul az 52. percben még nagyobb bajba kerültek:

Locatelli jó 18 méterről lövésre szánta el magát a bizonytalankodó Granit Xhaka-Remo Freuler kettős között, Yann Sommer pedig mozdulni sem tudott, földbegyökerezett lábbal nézte végig, ahogy a labda kiköt a bal sarokban.

A magabiztos vezetés, valamint Svájc teljesen veszélytelen játékának tudatában a folytatásban érezhetően visszavettek a hazaiak, de még így is további gólokat szerezhettek volna, ám Immobile és Berardi sem talált kaput.

A hajrában aztán Immobile egy távoli átlövéssel csak megszerezte a maga gólját, így az első meccshez hasonlóan ezúttal is 3–0-ra nyert az Azzuri, amely újabb győzelmével biztosan továbbjutott a csoportból.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Olaszország–Svájc 3–0 (1–0) (Róma)

Gólszerzők: Locatelli 26., 52., Immobile 89.

