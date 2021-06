Cristiano Ronaldo szemöldökét ráncolva csúsztatta arrébb a két kis üveges kólát a portugál csapat hétfői sajtótájékoztatóján, és mielőtt a magyarok elleni keddi meccsre terelődött volna a szó, annyit dörmögött, hogy „Igyatok vizet!”

Ott, abban a pillanatban egy szokásos, közepesen unalmas Eb-sajtótájékoztató vicces jeleneteként tekintett az akcióra mindenki, ám az üzleti világnak más a humorérzéke, a Cola-főhadiszálláson pedig egyenesen fogták a fejüket. A világ egyik legjobb futballistája bizonyára nem gondolt bele, hogy ösztönös mozdulata és félmondata ahhoz vezet, hogy

a sajtótájékoztató kezdetén 56,17 dolláron jegyzett Coca-Cola-árfolyam 1,6 százalékos zuhanással 55,22 dolláron végezze az esemény végeztével,

és a cég piaci értéke több mint négymilliárd dolláros zuhanórepülésbe kezdjen néhány perc leforgása alatt. A részvények a nap végére 55,41 dollárra tudtak visszakapaszkodni.

A cég, amely az Eb szponzora, próbálta menteni a menthetőt, közleményt adott ki, hogy mindenki azt iszik, amit szeretne. Ronaldónak viszont lehet, hogy aranyhal-memóriája van: 2006-ban a portugálnak még jól jött a Coca-Colával kötött reklámszerződésből származó nem kevés összeg, azt nem tolta félre.

Kedd este még azt hittük, felkészül Paul Pogba és a Heineken-részvények, íme az ok:

Ám a világbajnok francia irányító nem ugrasztotta ki az ágyból a sörgyár papírjait.

De kanyarodjunk vissza a kólásüvegekhez:

Valószínűleg Ronaldo sem gondolta, hogy ennek a mozdulatnak ilyen hatása lesz

– mondta az Indexnek Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője. Önmagában az, hogy egy papír esetében egy napon belül van egyszázalékos mozgás, a tőkepiacon majdnem mindennap megtörténik. Nem is ezzel van baj az elemző szerint – azaz hogy hirtelen gyengült az árfolyam –, hanem sokkal inkább azzal, hogy

ez hosszú távon kimondottan rossz hír a Coca-Colának.

Ugyanis az üdítőital-gyártó cég bevételeinek növekedési üteme nem igazán volt magas az elmúlt években, sőt: 2019-et 37 milliárd dollár felett zárta, de tavaly csupán 33 milliárd dollár volt a cég árbevétele. Cinkotai szerint ehhez képest „elég magas cégértéket lehet látni”, hiszen az aktuális részvényárfolyamok alapján körülbelül 240 milliárd dollár a cégérték. „Ha értékeltségi alapon nézzük, akkor a Coca-Cola nem egy olcsó részvény” – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a Cocánál nem is feltétlenül a növekedésről szól az üzleti modell, inkább arról, hogy az emberek szeretik, ezért isszák.

Ezzel szemben viszont a trend, a divat az, hogy éljünk egészségesebben. A Coca-Colánál szerinte próbálkoznak is ezzel: több különböző almárkát dobtak piacra, vannak egészségesebb termékeik is. Itt jön a képbe Ronaldo kedd esti pakolgatása, ugyanis egy olyan sportolóról beszélünk, akit háromszázmillióan követnek csak az Instagramon.

Cristiano Ronaldo az egészséges életmódnak és a teljesítménymaximalizált sportolói atlétakarakternek a megtestesítője. Ha ő nemet mond a Colára, az szerintem nagyon sok embernek küld jelzést

– fogalmazott Cinkotai, aki szerint ennek már lehet azért az árbevételre is hatása, még ha persze nem is jelentős. Viszont a Coca szempontjából egy negatív trendre erősít rá, hogy „aki az egészséges életmódot követi, az alapvetően nem kólát iszik”. Most százmilliók beszélnek világszerte az Eb-ről, és ez nem épp jó reklám a cégnek.

Mások is döntöttek már be árfolyamokat

Nem Cristiano Ronaldo az első, aki szándékosan vagy akaratlanul előidézett egy ralit a tőzsdén. Lássuk az árfolyamcibálás tanítómestereit a sport világából!

Ronaldónak nem kell üdítőspalackokat rendeznie ahhoz, hogy megmozgassa a tőzsdét: amikor 2018 júliusában egyre-másra jöttek a pletykák arról, hogy Madridból Torinóba igazol, a Juventus-papírok árfolyam rögvest reagált, és amikor a Real Madrid megerősítette a távozását, kilőttek a részvényárak. Egész pontosan 0,66-ról 0,92 euróra úgy, hogy a Juve-részvények az akkori utolsó negyedévben 0,60 és 0,68 euró között mozogtak.

A ma már a New Orleans Pelicansben pattogtató Zion Williamson 19 éves sihederként a Duke-UNC egyetemi ligameccsen támasztott ki olyan szerencsétlenül, hogy

a Nike által gyártott lábbelije egészen szürreális módon szakadt szét, a kosaras pedig térdsérülést szenvedett.

A márka részvényértéke több mint egy százalékot esett, ami mintegy 1,12 milliárd dolláros veszteséget jelentett a vállalatnak.

Maradjunk az Újvilágban: Colin Kaepernick, a San Francisco 49ers irányítója nem csak azzal vált világhírűvé, hogy posztján a glóbusz egyik legjobbjaként tartották számon, de a feketéket ért rendőri erőszak elleni tiltakozásképp ő hívta életre 2016-ban a himnusz alatti letérdelés szimbólumát, és vált maga is emberi jogi állásfoglalás emblémájává. Aztán amikor a Nike, amelynek Kaepernick 2011 óta a reklámarca volt, 2018 szeptemberében elindította új reklámkampányát a Just do it szlogen 30. évfordulóján,

az amerikai futballista is részt vállalt, ám a térdelés miatt megosztóvá vált személyisége kiváltotta a #NikeBoycott ellenkampányt,

amely egy nap alatt hatalmas pénzügyi csapást mért a Nikera. A vállalat tőzsdei értéke egyetlen keddi napon három százalékkal esett, ez mintegy 3,8-4 milliárd dolláros értékvesztést okozott. Azért nem kell megijedni, az évet így is hatalmas növekedéssel zárta a cég.

Bár merőben logikátlan, de olyan is előfordult már a sportvilágban, hogy egy klubtulaj szinte szándékosan idézett elő katasztrofális tőzsdepiaci ralit – a saját részvényei kárára. Az illetőt Mike Ashley-nek hívják, aki az angol Premier League-ben szereplő Newcastle United futballcsapat, nem mellesleg a Sports Direct-hálózat tulaja.

Ashley-ről sorozatban jelentek meg negatív médiahírek, amelyekkel egy hét alatt kicsinálta a részvényei értékét.

Egy ízben lánya barátját juttatta egyik ingatlankezelő cége vezetői pozíciójába, a srácnak viszont semmi tapasztalata nem volt a szakmában. Előkerült egy korábbi fogadási ügye is, amelyben részvényei értékének emelkedésére tett 15 millió fontot a Merrill Lynch egyik bankárával szemben egy kocsmában, de utóbb nem fizetett, és emiatt perbe fogták. A Sports Direct dolgozóinak botrányos munkakörülményeiről is született egy cikk a BBC-n, sőt a minimálbér alatti fizetésükről is – a Guardianen. Az eredmény: 2016 januárjában hat nap alatt a Sports Direct-részvények ára 8,26 dollárról 5,8 dollárra esett. A sportruházattal kereskedő Sports Direct a negatív sajtóhírek nyomán mintegy 1,45 milliárd dollárt veszített értékéből.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo sajtótájékoztatón a Puskás Arénában 2021. június 14-én. Fotó: Handout / UEFA / AFP)