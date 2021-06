Elkészült a leghosszabb magyar szurkolói sál

A telekommunikációs vállalatnak az volt a célja, hogy összehozza a magyarokat a közös szurkolás erejével.

A felhívásra összesen 1787-en küldtek be a magyar csapatot biztató üzenetet, amelyek mindegyike felkerült és egy-egy méterrel járult hozzá az így 1787 méter hosszú kötött szurkolói sálhoz, amely sikeresen felállította a rekordot.

Egyben ez lett az első olyan hazai relikvia is, amely szurkolással kapcsolatosan hivatalos rekordot állít fel. Emellett elnyerte a leghosszabb magyarországi sál címet is. A szurkolói üzeneteket az ország minden részéről, több mint 500 különböző településről küldték be a sportbarátok.

A legtöbbjük – közel a fele –, Budapestről érkezett, de nagyon sok jókívánság érkezett a megyeszékhelyekről is, többek között Szegedről, Debrecenből vagy Miskolcról – írja az Infostart.

A 350 kilogrammos fonalból készült szurkolói sál a rekord hitelesítése után az eredeti rendeltetését is betölti: darabokra vágják, és minden beküldő megkapja a sál saját üzenetével ellátott darabját, hogy a nyár további részében ezzel is drukkolhasson a magyaroknak.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)