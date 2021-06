Egy büntető döntött az Eb eddigi leggyengébb meccsén

Szlovákia kedvező helyzetből várhatta a Svédország elleni találkozót a második körben, hiszen az első fordulóban némi meglepetésre legyőzte Lengyelországot, de a svédek sem panaszkodhattak, ők ugyanis pontot loptak a csoport favoritjának tartott spanyoloktól.

A nem túl eseménydús első húsz percben inkább a svédek kezdeményeztek, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani, a szlovákok szervezetten védekeztek. Szűk fél óra után ébredeztek a szlovákok, Juraj Kuckának volt egy ígéretes lövése, amit az utolsó pillanatban blokkoltak a svédek, nem sokkal később pedig Marek Hamsík került közel a kapuhoz, de túl hosszan tolta meg a labdát.

Át is vette az irányítást Szlovákia, a félidő végéig nyomás alatt tartotta a svéd védelmet, a 43. percben ismét Hamsík veszélyeztetett, de mintegy húsz méterről jócskán fölé lőtt.

Nem túlzás azt állítani, hogy az Európa-bajnokság leggyengébb első 45 percét játszották a felek, mindössze egy kapura tartó lövést jegyezhettünk fel.

A svédek jóval energikusabban jöttek ki a folytatásra, már a 46. percben megvolt az első helyzetük, azonban Alexander Isak lövésébe az utolsó pillanatban belevetődött Milan Skriniar. Nem sokkal később Ondrej Duda próbálkozhatott ígéretes helyzetből, viszont ő sem talált kaput.

Néhány percen belül mindkét kapus megvillant, de amíg Robin Olsen leshelyzet után mutatott be bravúrt, addig Martin Dubravka védésére tényleg szüksége volt a szlovák válogatottnak, a szöglet után pedig Marcus Danielson fejese ment fölé.

Isak továbbra is aktívan játszott, a 67. percben ő is fejjel próbálkozott, a 70.-ben pedig egy kitűnő szóló után lőtt, de Dubravka leért a rövid sarokra.

A 75. percben is ő volt a főszereplő, remek passzal indította Robin Quaisont, akit Dubravka elütött, Daniel Siebert pedig befújta a tizenegyest. Az ítéletet Emil Forsberg hajtotta végre sikeresen, vezettek a svédek.

A második félidőben addig teljesen helyzet nélkül álló szlovákoknak óriásit kellett volna javulniuk, de igazából csak rögzített szituációból tudtak a svéd kapu közelébe jutni. A 94. percben aztán komoly tűzijáték alakult ki, még Dubravka is felment fejelni, de a skandinávok mindent blokkoltak, igaz, egyszer talán kézzel is. Siebert azonban nem nézte vissza az esetet, hiába reklamáltak a szlovákok, nem sokkal később pedig le is fújta az összecsapást. Svédország így négy ponttal áll, Szlovákia pedig továbbra is hárommal.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

E CSOPORT, 2. FORDULÓ

Svédország–Szlovákia 1–0 (Szentpétervár)

Gólszerzők: Forsberg (77., – tizenegyesből)