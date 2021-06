CR megtörte a jeget, de a németek lefutballozták Portugáliát

A franciák elleni vereség után nem dőltek a kardjukba Joachim Löw tanítványai, bár a megfelelő következtetéseket le kellett vonni. Sebességben és kreativitásban is hagyott kívánnivalót maga után a Les Bleus ellen mutatott játék. Joshua Kimmich úgy nyilatkozott a mérkőzés előtt, hogy itt az ideje, hogy megmutassák, bizony a portugáloknak is van gyenge pontja. Fernando Santos portugál szövetségi kapitány a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, nem félnek a német csapattól.

Érkeztek portugál szurkolók szép számmal Münchenbe, már péntek este felvették a Hofbrähaus sörözőben játszó zenekar ritmusát, német rigmusokat énekeltek, fotózkodtak a helyi drukkerekkel.

Löw nem változtatott a franciák elleni kezdőcsapatán, ezúttal is a Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens – Havertz, Gnabry, Müller összeállításban kezdte a mérkőzést a Nationalelf.

A portugálok sem bolygatták meg a budapesti csapatukat: Rui Patrício – Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro – William Carvalho, Danilo – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota – Cristiano Ronaldo kezdőcsapat futott a pályára.

Már az ötödik percben rezgett a portugálok hálója, Matthias Ginter a jobboldalról adott középre, a hosszún érkező Robin Gosens pedig a kapuba talált, de a videobíró jelzett, les miatt nem érvényes a találat.

Lendületesebben kezdtek a németek, akik gyors passzjátékra és ritmusváltásokra törekedtek, Rui Patríciónak már az első negyedórában több dolga is akadt.

A 15. percben aztán szinte a semmiből szerzett vezetést a portugál válogatott. Toni Kroos szögletét kifejelték a védők, egy szépen végigvitt kontra után pedig Cristiano Ronaldo alig néhány méterről talált a kapuba.

Ez volt az ötszörös aranylabdás támadó pályafutásának első gólja a német válogatott ellen.

Nem sokkal később ismét veszélyeztettek a portugálok, de egy sarokrúgás utáni fejes nem talált kaput. CR közben egy sarkazós passzt is megengedett magának, ezt hatalmas portugál üdvrivalgás követte.

Münchenben is nagy a hőség, Anthony Taylor játékvezető nem hiába rendelt el frissítő szünetet az első félidő felénél.

A 34. percben Bernardo Silva iramodott meg a jobboldalon, de Antonio Rüdiger sikeresen szerelte a Manchester City támadóját. Az ellentámadásból pedig egyenlített Németország, Gosens kapásból adta be balról a labdát, a védőjét megelőző Kai Havertz pedig nem hibázott – legalábbis elsőre így tűnt, de a labda Rúben Diasról pattant a kapuba.

A 39. percben pedig már a vezetést is megszerezték a németek, Thomas Müller játszotta meg Havertzet, a labda túlcsorgott Kimmichhez, aki középre gurított, az érkező Raphael Guerreiro pedig a saját kapujába lőtt. Megint öngól.

Nagy tornán ezelőtt eddig egyetlen válogatott sem szerzett két öngólt egy mérkőzésen. Az Eb-n ez volt a negyedik gól az Allianz Arénában, ebből pedig három öngól.

A szünetben egyet cserélt Fernando Santos, Bernardo Silva helyére a korábban Münchenben futballozó Renato Sanches érkezett.

Az 51. percben érkezett a már szokásosnak mondható német akció: Gosens kapott pontos indítást a baloldalon, Havertz érkezett középen, a labdát ezúttal ő, és nem egy portugál védő sodorta a kapuba.

Gosens elképesztő teljesítményét góllal ünnepelte, a 60. percben Kimmich tekert középre, a 26 éves védő pedig fejjel vette be a portugálok kapuját.

A német tábor percekig éltette az Atalanta játékosát, miután a gólja után lecserélte Löw. Fel is csendült, az Oh wie ist das schön, oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen (Ó, milyen szép, ó, milyen szép, mióta nem láttunk ilyet) című jól ismert nóta a stadionban.

A 67. percben aztán ismét két gólra zárkóztak a portugálok, Diogo Jota talált közelről a kapuba.

A találkozó hátralevő részében mindkét csapat előtt adódtak még lehetőségek, de újabb gólt már egyik válogatott sem tudott szeretni, 2–4 lett a végeredmény.

CR az ötödik meccsét játszotta Németország ellen és szombat este az ötödik vereségét szenvedte el.

Portugália egyébként az első regnáló Európa-bajnok, amely címvédőként négy gólt kapott egy kontinenstornán.

A mérkőzés embere az Indexnél: Robin Gosens.

A továbbjutás kérdése továbbra is nyitott, egy fordulóval a csoportkör vége előtt a kvartettet négy ponttal a franciák vezetik, a második helyen három ponttal a németek állnak, azonos pontszámmal harmadikok a portugálok, a mieink pedig egy szerzett ponttal a negyedikek.

Jövő hét szerdán Münchenben Németország–Magyarország mérkőzést rendeznek, Budapesten pedig a franciák a portugálokkal csapnak össze. Mindkét találkozó 21 órakor kezdődik majd.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

F CSOPORT, 2. FORDULÓ

Portugália–Németország 2–4

München, Allianz Aréna, 14 000 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

PORTUGÁLIA: Rui Patrício – Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro – William Carvalho (Rafa Silva 58.), Danilo – Bernardo Silva (Renato Sanches, a szünetben), Bruno Fernandes (Joao Moutinho 64.), Jota (André Silva 83.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

NÉMETORSZÁG: Neuer – Ginter, Hummels (Can 62.), Rüdiger – Kimmich, Gündogan (Süle 73.), Kroos, Gosens (Halstenberg 62.) – Havertz (Goretzka 73.), Gnabry (Sané 88.), Müller. Szövetségi kapitány: Joachim Löw.

Gólszerzők: Cristiano Ronaldo (15.), Jota (67.) illetve Rúben Dias (35. - öngól), Guerreiro (39. - öngól), Havertz (51.), Gosens (60.)

A csoport másik meccsén: Magyarország–Franciaország 1–1

