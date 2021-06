Marco Rossi: A franciák technikásabbak, szívvel és szervezettséggel kompenzáltunk

Ahogy arról beszámoltunk, óriási bravúrral a magyar válogatott pontot szerzett Franciaország ellen a labdarúgó-Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A találkozó után Marco Rossit arról kérdeztük, változtat-e a ma aratott siker a felkészülésen, hiszen a magyar csapatnak így megnyílt az esélye a továbbjutásra.

Münchenben nyernünk kell majd, de addig is a földön kell járni. Egy javulási folyamatban vagyunk immár hosszú ideje. Függetlenül a kritikáktól, amiket kapok, hogy miért hívok be egyes játékosokat, és másokat meg miért hagyok otthon. El kell ismerni, hogy fejlődünk, különösen ami a hozzáállást illeti, ahogy reagálnak a játékosok a nehéz pillanatokban. A technikai különbség elég nagy köztünk és a franciák között, de ha ezt szervezettséggel és szívvel kompenzálni tudjuk, az a játékosok érdeme. Ezt nekik kell megköszönni, én is hálás vagyok érte. Arra ösztönzöm őket, hogy ezt a munkát folytassuk együtt, még akkor is, amikor a klubjuknál vannak. A válogatott a legnagyobb célokat tűzi ki maga elé, és ezt ők is tudják. Nem fogom azt mondani, hogy odamegyünk Münchenbe, és nyerni fogunk. A földön kell járnunk továbbra is. Különleges nap volt ez a mai, de ennyi.

Szalai Ádámot le kellett cserélni még az első félidőben, az olasz szakembert természetesen megkérdeztük a Mainz centerének állapotáról.

A szünetben magánál volt, az öltözőben váltottunk vele néhány szót. Most kórházban van, semmi biztosat nem tudok róla egyelőre, vizsgálatok várnak rá.

Kleinheisler László is ott volt a sajtótájékoztatón, a mérkőzés legjobbjának megválasztott középpályást a rekkenő hőségről kérdeztük.

Gratulálok mindenkinek, a szurkolóknak is, fantasztikus hangulatot teremtettek, nagyon boldogok vagyunk. Hihetetlen élmény együtt ünnepelni a táborral, a 12. játékos volt a pályán. Nagyon örülünk ennek az egy pontnak, bízom benne, hogy ugyanígy tudjuk folytatni.

A magyar válogatott előtt a francia tartott sajtótájékoztatót, Didier Deschamps szövetségi kapitány nem tűnt elégedetlennek.

Alkalmazkodnunk kellett a hőmérséklethez, pszichológiailag és fizikálisan is, talán ez hatással volt a teljesítményünkre. Az első félidőben rengeteg lehetőségünk volt, de sajnos nem tudtunk betalálni. Elégedett vagyok az eredménnyel, túlzottan nem örülök ugyan neki. Sok lövésünk volt, kapufánk is. Nem kaptunk ki, szereztünk egy pontot, jó esélyünk van a továbbjutásra. Lehettünk volna hatékonyabbak támadásban. A magyaroknak is jó futballistáik vannak, az első félidőben különösen megmutatták ezt. A futball egyéni játék is.

Újságírói kérdésre a francia szakember kitért Karim Benzema szerepére, aki több év után tért vissza a válogatottba, de az Eb-n még nem szerzett gólt.

Tudjuk, hogy fantasztikus dolgokra képes, de eddig nem jött össze neki a gólszerzés. Biztos vagyok benne, hogy félre tudja tenni azt, hogy az első két meccsen nem talált be, és tisztában van az elvárásokkal is. Elmondtam neki is, hogy a csatároknál nem csak a gólszerzés a fontos. Élvezi a bizalmamat továbbra is.

Portugália ellen fontos lesz a győzelem: Minden attól függ, mi történik a Németország–Portugália-találkozón. Az utolsó csoportmeccs nagyon fontos lesz. Nem zárok ki semmit, de egyelőre emésztjük ezt az eredményt. A mai hőmérséklet mellett nem volt egyszerű, a magyarok kicsit dinamikusabbak voltak ma. Az első 10-15 perc nagyon melós volt, nehezen rázódtunk bele, lassan vettük fel a ritmust. Aztán kaptunk egy gyomrost. Gyönyörű gólt szerzett a magyar válogatott. Az eredmény nekik volt kedvező, amitől felbátorodtak. Egyetlen percig sem adtuk fel, tudtam, hogy ha nem adunk bele mindent, nem fogunk győzni” – zárta mondandóját Didier Deschamps.

A csoport másik mérkőzésén Németország Portugáliát fogadja, kövesse élőben az Indexen. A kvartett utolsó fordulójában (jövő héten szerdán, június 23-án) Magyarország Németországban lép fel, míg a Puskás Arénában csap össze Portugália és Franciaország.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

F CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 1–1 (1–0)



Budapest, Puskás Aréna, Vezette: Oliver (angol)

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Nego, Nagy Á., Kleinheisler (Lovrencsics 84.), Schäfer (Cseri 75.), Fiola – Szalai Á. (Nikolics, 24.), Sallai R. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

FRANCIAORSZÁG: Lloris – Pavard, Kimpembe, Varane, Digne – Rabiot (Dembélé 57.; Lemar 87.), Pogba (Tolisso 76.), Kanté – Mbappé, Benzema (Giroud 76.), Griezmann. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Gólszerző: Fiola (45+2), ill. Griezmann (66.)

(Borítókép: A magyar válogatott tagjai köszönik meg a szurkolást a Franciaország elleni Eb-meccset követően a Puskás Arénában. Fotó: Darko Bandic / Getty Images Hungary)