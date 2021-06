Nagy Ádám: Én inkább félig üresen látom ezt a poharat

Gulácsi Pétertől azt szerettük volna megtudni, mennyire voltak ösztönösek a védései, vagy mennyire készült tudatosan a hárításra annak szellemében, hogy éppen Kylian Mbappénál, Antoine Griezmannál, vagy Paul Pogbánál volt a labda.

Természetesen felkészültem a játékosokból, de nem csak én, hanem egyénre szabottan mindenki a keretből. Próbáltuk gyengíteni az erősségeiket, és inkább a rosszabbik lábukra terelni őket, de egy szituációt leszámítva KarimBenzema nyomában is végig ott voltunk, nem igazán hagytunk teret a sztárjaiknak. Eszméletlen büszkeséget érzek, a világ legjobb csapatával sikerült döntetlent játszanunk, amellyel életben tartottuk a továbbjutási esélyeinket a halálcsoportban. Bár több helyzete volt a franciáknak, érzésem szerint maximálisan rászolgáltunk az egy pontra. Hazai rendezésű világeseményen, telt ház előtt pályára lépni minden futballista álma, itt volt a lelátón a feleségem, a kisfiam, az egész családom, szavakban sem igazán tudom leírni, mit élek át.

Nagy Ádám június 17-én ünnepelte 26. születésnapját, a franciák ellen is végig a pályán volt. Didier Deschamps a franciák mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján a melegre panaszkodott, elmondása szerint játékosai nagyon nehezen tudtak alkalmazkodni a hőséghez. Az Index erről kérdezte Nagy Ádámot.

Valóban elképesztő volt a forróság, szívesen elbeszélgetnék azzal, aki kitalálta, hogy június közepén délután 15.00 órakor meccset játszunk a 35 fokban, a pálya mellett futhatott volna velünk pár hosszt... A szurkolókat sem irigyeltem, főleg akik a napos oldalon ültek és elszívták egymás elől a levegőt. Nyilván ez a játékra is rányomta a bélyegét, nehézkesebben mozogtunk, viszont fizikálisan végig bírtuk a tempót, ez pedig kulcsfontosságú volt ehhez a bravúrhoz.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Bristol City középpályása szerint lenézték-e a magyar csapatot a világbajnoki címvédő szupersztárja.

„Ha nem is néztek le minket, de valóban úgy éreztem, hogy azt gondolták, elég ha csak kijönnek a pályára, valamelyik klasszis majd úgyis eldönti a találkozót. Küzdelem és csapatszinten viszont jelesre vizsgáztunk, ezzel a harciassággal pedig szerintem megleptük őket. Iszonyatosan boldog vagyok a döntetlen után, bár némi hiányérzet is van bennem, mert nagyon bosszantó gólt kaptunk. Talán a szurkolóknak is visszaadtunk valamit a portugál meccs után, az pedig, hogy a németekkel ki-ki meccset játszhatunk majd Münchenben, kellően feltüzel majd minket az utolsó fordulóra.”

Nagy Ádám az M4 Sportnak is nyilatkozott közvetlenül a lefújás után.

Nagyon boldogok vagyunk, főleg az első mérkőzés után, bár számomra ez egy kicsit keserédes, én inkább félig üresen látom ezt a poharat.

Úgy érzem, hogy sokkal bátrabban, sokkal tudatosabban játszottunk, mint a portugálok ellen. A szurkolók az első meccsen egy kissé félénk csapatot láthattak a támadások során, most úgy érzem, a franciák ellen egy abszolút bátor és stabil együttes játszott. Nyilván nekünk is voltak nagy lehetőségeink, ettől függetlenül én most picit csalódott vagyok, mert mégiscsak beljebb lennénk azzal a három ponttal. De így is hatalmas az öröm, főleg, hogy egy telt házas stadionban, ilyen szurkolók előtt játszhattunk. Arról nem is beszélve, hogy a portugálok ellen már azzal elnyertük a szurkolók szívét, hogy csúsztunk-másztunk és 85 percig abszolút partnerei voltunk a portugál csapatnak. Attól függetlenül, hogy a végeredmény 3–0 lett, amikor mentünk a busszal, láttuk a szurkolókat az utcán, a villamosokon, a buszokon, rengeteg motivációt ad ez.

Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol tudtuk, hogy pontokat kell szereznünk, mert most úgy tudunk Münchenbe menni a németek ellen, hogy egy ki-ki meccset játszhatunk. Ami szerintem úgy, hogy idegenben játszunk, minket még pluszban spanolni fog. Természetesen nagyon jó hazai pályán küzdeni, de az is hatalmas nagy érzés és egy plusz töltet, amikor kimegyünk melegíteni, és füttyel köszöntenek a szurkolók.”

Kleinheisler Lászlót a mérkőzés emberének választották, a 84. percig a pályán foggal-körömmel küzdött a franciák ellen:

„Hihetetlen élmény a csapatnak és számomra egyaránt.

Le a kalappal a srácok és a szurkolók előtt, nélkülük ez nem lett volna meg.

Úgy gondolom, semmi veszíteni valónk nem volt, úgy készültünk, hogy mindent bele kell adni, én örülök ennek az egy pontnak. Vezettünk, végig jól játszottunk, meccsben voltunk, voltak szép kontráink, köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien velünk voltak. Bízom benne, hogy nagy erőt ad ez a müncheni összecsapáshoz, és remélem, hogy jó eredményeket fogunk elérni.”

Sallai Roland, a támadósor egyik alappillére, a gólpasszt ő adta Fiolának.

„Az Edzéseken Fiolával gyakoroltuk párszor ezt a figurát, szerencsére ma bejött, Fiola gólt is tudott belőle szerezni.

Köszönjük ennek a fantasztikus közönségnek a támogatást, nagyszerűek voltak ma is. Szerintem az egész mérkőzésen remek volt a csapat hozzáállása, kiadtuk magunkból a maximumot, büszke vagyok a fiúkra. Örülök, hogy ki tudtuk küszöbölni a kapott gól utáni törést az előző meccshez képest, az utolsó 10 percben is koncentráltak maradtunk, azt gondolom, hogy megérdemeltük ezt az egy pontot. Nyerni szeretnénk Münchenben, tovább szeretnénk jutni a csoportból, megvan a kvalitás a csapatban, ugyanilyen elánnal kell kimenni a németek ellen is a pályára, reméljük, hogy meglesz a győzelem.

Fiola Attila a bal szélen megindulva szerezte az egyetlen magyar gólt, könnyek között nyilatkozott az M4 Sport riporterének:

„Nem tudok mit mondani, az egész pályafutásom leforgott előttem, a családom, a barátok, akik mindig mellettem álltak és támogattak.

Hála Istennek ezen a mérkőzésen nagyszerű csapatjáték után az én gólommal nagyszerű eredményt értünk el, büszke vagyok a csapatra és a szurkolókra, nagyszerű hangulatot teremtettek a mérkőzésen. A családomból itt volt mindenki, remélem, hogy nagyon büszkék rám, nagyon boldog vagyok, nem tudok mit mondani... Büszke vagyok a srácokra és a mai teljesítményre, elképesztően játszottunk, kedden is jól védekezett a csapat, de a mai nap bátrabb futballt tudtunk mutatni, meg is lett az eredménye. Le a kalappal a csapat és a szurkolók előtt, elképesztő volt a mai nap.

A mester [Marco Rossi szövetségi kapitány] kérte, hogy forgassuk a játékot, mert a két szél sokszor üres szokott lenni. Kaptam egy jó keresztlabdát, láttam, hogy Salla lép felém, odafejeltem a labdát egy egyérintővel, hála istennek Salla jól elpörgette és el tudtam vinni. Onnantól kezdve csak azt néztem, hogy jól tudjam Varane előtt eltolni a labdát, hogyha elüt, akkor tizenegyes legyen. De nem ütött el, úgyhogy helyzet volt, onnantól az volt a fejemben, hogy kaput találjak, sikerült. Próbáltam higgadtan megoldani, tudtuk, hogy nem lesz sok lehetőségünk a mérkőzésen, örülök, hogy egy 30-40 méteres sprint után is nyugodt tudtam maradni, örülök, hogy így meg tudtam oldani a helyzetet. Nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, és örülök, hogy az élet valamit visszaadott”

(Borítókép: Nagy Ádám 2021. június 19-én a Puskás Arénában. Fotó: Alex Pantling / Getty Images)