A kihagyott tizenegyes a spanyolok továbbjutásába kerülhet

A nyitómérkőzésen egyik csapat sem szerepelt fényesen. A spanyol válogatott hazai pályán nem tudott mit kezdeni a svéd védelemmel, 0–0-s döntetlent játszottak hétfőn. A lengyelek még csak annyit sem mondhatnak el magukról, hogy pontot szereztek volna, a szlovákok ellen egy meglepő 2–1-es vereséggel kezdtek. Mindkét csapatnak égető szüksége van a pontokra, a lengyelek eddig csak egyszer jutottak ki a csoportjukból az Európa-bajnokságok történetében, igaz, ez 2016-ban volt.

A spanyolok első helyzete a 10. percben érkezett, Dani Olmo a tizenhatosról lőtt, ám Szczesny-nek gyerekjáték volt hárítania a próbálkozást.

A 10. perc után a spanyolok átvették az irányítást, folyamatosan keresték a lehetőséget a lengyel kapu előtt, ám komoly veszélyt egyik próbálkozásuk sem jelentett, vagy a védők, vagy Szczesny hárítani tudott. Percről percre épült fel a nyomás, a mérkőzés első szögletét a spanyolok rúghatták a 17. percben. Olmo kis szögletét Koke ívelte be, de a lengyel védők megint csak menteni tudtak. Egy perccel később Jordi Alba adta középre a labdát, Álvaro Morata elől Kamil Glik fejelte szögletre a beívelést.

A szöglet után viszont a spanyol támadók eladták a labdát, amit a villámgyors Robert Lewandowski kaparintott meg, akit egy brutális egészpályás sprint után Jordi Alba ért utol, majd szerelte le egy véleményes kontaktban, de a játékvezető nem fújt semmit, amin a lengyel gólkirály láthatóan kiakadt. A spanyolok védekezésének a kulcsa nem más, mint Lewandowski hatástalanítása. Nem kímélik a Bayern München játékosát, mindent megtesznek, hogy a lengyel ne kapjon labdát.

Gerard Moreno passzolta be az ötöshöz a labdát, ahol Morata egy lesgyanús megmozdulással megszerezte a vezetést. Izgalmas perc következett mindkét csapat számára, ám a VAR-szobában ülők érvényesnek nyilvánították a találatot, Spanyolország átvette a vezetést.

A gólszerzés után a spanyol válogatott pár percre visszavett a lendületből, ám a 33. percben a tizenhatos széléről kaptak szabadrúgást, miután Glik felbuktatta Olmót. Nagy lehetőség volt ez a spanyolok számára, ám Moreno lövése néhány centivel a bal kapufa mellett süvített el. Hosszú idő után újra lengyel helyzet következett, a 35. percben Karol Swiderski tudta lerázni a védőjét, ám Lewandowski beadását jóval a kapu fölé küldte. A 36. percben előkerült a játékvezető zsebéből a mérkőzés első sárga lapja, amit Mateusz Klich érdemelt ki egy Pedri ellen elkövetett szabálytalanságáért. Nem sokkal ezután újabb spanyol szöglet következett, de nem volt különösen veszélyes.

A 43. percben megérkezett a lengyelek első igazán komoly helyzete, amikor Karol Swiderski a tizenhatos vonaláról lőhetett kapura, ám a labda a bal kapufát találta el. Talán ehhez Simón is egy picit hozzátett.

A játékvezető mindössze 1 percet hosszabbított, de épp ez is elég volt arra, hogy az első félidő végén a piros mezes csapat veszélyeztesse a lengyel kaput. Olmo passzára Gerard Moreno érkezett, ám az ötös környékéről elhibázta a lövését, túlságosan balra helyezte a labdát. A félidő egy spanyol szöglettel zárult, melyet Maros Llorente harcolt ki egy szóló után. Koke beadását viszont könnyedén hárították a lengyelek, majd a bíró lefújta a találkozó első félidejét.

A második félidő eleje inkább egy kis túlzással éppen kezdődő kocsmai verekedéshez hasonlított, nem kímélték egymást a játékosok, az egész mérkőzésre jellemzőek voltak a kemény fizikai belépők. Egyik csapatnak sem kellett a szomszédba menni egy-egy kemény könyöklésért vagy fájdalmas rúgásért. Az első félidei labdabirtoklási tendencia maradt, nagyjából 70-30 százalékban a spanyoloknál volt a labda, ami láthatóan egyre jobban zavarta a lengyeleket.

A második félidő első komoly helyzete a lengyelek nevéhez fűződött.

A találat után Kacper Kozlowski váltotta Klich-t. Kozlowski ezzel minden idők legfiatalabb játékosa lett az Eb-k történetében, 17 évesen és 246 naposan léphetett pályára.

A lengyel öröm igencsak tiszavirág életű volt, az 57. percben Jakub Moder keményen megtaposta Moreno lábát a tizenhatoson belül. Daniele Orsato nem ítélt semmit, hanem a VAR szobára várt, ahol visszanézték az eseményeket.

Az ítélet egyértelmű volt: tizenegyes spanyolország javára, illetve Moder akcióját egy sárga lappal is díjazta a játékvezető.

A játék képe egyre csak durvult, Kamil Józwiak döntötte fel Pedrit, amit Orsato egy sárga lappal jutalmazott. Ez volt a lengyelek harmadik sárgája a meccsen. Pár percre rá érkezett az első spanyol csere, Ferran Torres váltotta Dani Olmót.

A mérkőzés picit belassult, a következő helyzet a 66. percben adódott a spanyoloknak, Morata éles szögből vállalkozott lövére, amit Szczesny tolt szögletre. Mivel egyik csapat sem tudott felülkerekedni a másikon, a 68. percben három cserét eszközöltek a mesterek. Spanyol oldalon Koke és Moreno helyére érkezett Pablo Sarabia és Fabian Ruiz, míg a lengyeleknél Karol Swiderski búcsúzott, Przemyslaw Frankowskival frissített Paulo Sousa szövetségi kapitány.

Az ezt követő komoly akció a 74. percben történ, Llorente remek beadását Ferran Torres fejelte mellé, igaz, mindezt lesen tette, így ha bemegy a labda, sem adják meg a találatot. Itt viszont már csak bő negyed óra volt hátra a meccsből, az eredmény pedig még mindig döntetlen, ami elég kellemetlen a spanyol válogatott számára. A közönség soraiból innen-onnan már felhangzott a kritikus füttyszó. A 80. percben komoly földharc következett Szczesny, Bartosz Bereszynski és Ferran Torres között, szegény kapust a saját csapattársa is alaposan megtaposta. De ahogy a mondás tartja, egy jó kapusnak még a kaszák közé is be kell vetődnie!

Nem került le a nyomás a lengyelek válláról, egy perccel később Morata a sokadik ziccerét rontotta el a meccsen. Nagyjából 7 méterre a kaputól teljesen tisztán labdát kapott, ám addig teketóriázott a lövéssel, míg a helyzet odalett.

A következő percben a mérkőzés negyedik, egyben első spanyol sárga lapja is előkerült a játékvezető zsebéből, a csereként beállt Ferran Torres kapta, miután durván lekönyökölte Lewandowskit.

A spanyolok a 85. percben egy újabb ziccert hagytak ki, elképesztő, hogy senki sem tudta befejezni a spanyol támadásokat. Morata megint csak hibázott, ismét elfelejtett lőni... A rendes játékidő végén következő pánikcserék között Morata is szerepelt. A helyére Mikel Oyarzbal jött fel, a lengyeleknél Pawel Dawidowicz és Jakub Moder köszöntek le, Jan Bednarek és Karol Linetty váltották őket.

Daniele Orsato 5 perc hosszabbítást ígért, a spanyolokon eluralkodott a félelem, hogy a második hazai meccsükön is csak egyetlen egy pontot tudnak hozni. A hosszabbítás alatt a lengyelek foggal-körömmel ragaszkodtak döntetlenhez, Lewandowski be is zsebelt egy sárgalapot. Spanyol oldalon Rodri sárgult be, majd lefújta a találkozót a játékvezető.

A lengyelek úgy ünnepelték ezt a döntetlent, akár a magyar válogatott tette ezt a franciák ellen. A spanyol közönségnél viszont nem volt bocsánat, komoly füttyhimnusz szólt a hazaiaknak, akiknek számtalan lehetősége lett volna eldönteni a találkozót, ám valahogy minden kimaradt.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

Spanyolország–Lengyelország 1–1 (Sevilla)

Gólszerzők: Morata (25.), illetve Lewandowski (54.)