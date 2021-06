Svájc nyerte az álomgólok meccsét, de Wales a csoportmásodik

Az olaszoknak egy kapuscsere is belefért a végén, Salvatore Sirigu is lehetőséget kapott, egy ziccert pedig a végén is kihagytaK, így 1–0-ra nyertek, és sorozatban a 11. meccsüket nyerték meg, ráadásul még csak gólt sem kaptak ezeken a fellépéseken – így 1055 perce nem rezdült meg a hálójuk!