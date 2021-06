Mbappé és Benzema rasszista magyar szurkolókra panaszkodik egy holland lap szerint

A franciák elleni bravúros döntetlen után nem csak a magyar válogatott szenzációs teljesítményével foglalkozik a sajtó. Előkerültek a szurkolók is, azonban most negatív értelemben. A világbajnoki címvédők két támadója, Kylian Mbappé és Karim Benzema került ezúttal rasszista támadások kereszttüzébe – állítja a holland De Telegraaf.

A magyar labdarúgó-válogatott szenzációs játékkal harcolt ki 1–1-es döntetlent a világbajnok Franciaország ellen. Az idei Eb-n egyedüli teltházas Puskás Arénában a hangulat most is frenetikus volt, több mint 55 ezer szurkoló biztatta a helyszínen a hazai csapatot.

A keddi, portugálok elleni mérkőzés óta a Puskás Arénában uralkodó atmoszféra csodájára jár a világsajtó. Azonban már az első mérkőzésen is árnyalták kissé a képet a magyar szurkolók homofób megnyilvánulásai.

A holland De Telegraaf napilap vasárnap arról számolt be, hogy a budapesti stadion több sarkából is érték rasszista rigmusok a franciák két sztárját, Kylian Mbappét és Karim Benzemát. Mbappé a mérkőzés után el is panaszolta, hogy huhogásra és rasszista jelzőkre lett figyelmes a mérkőzés alatt. A 22 éves világsztár édesapja kameruni származású. Karim Benzema algériai felmenőkkel rendelkezik.

A lap kiemeli, hogy hivatalosan az UEFA még nem foglalkozik az üggyel. Emlékeztetnek, hogy Magyarországot a múltban már többször is büntették a futballhatóságok a szurkolók rasszizmusa miatt.

A hírek nem vetnek jó fényt Magyarországra olyan tekintetben sem, hogy Budapest lenne az első számú esélyes az Európa-bajnoki döntő rendezésére, ha London nem vállalja a finálét a szigorúbb angol beutazási szabályok miatt.

Borítókép: Pool via REUTERS