A BL-döntős 100 millió fontos ajánlatot tett Harry Kane-ért

A BL-döntős csapat az átigazolási ügyekben bennfentes Fabrizio Romano szerint az összegen felül játékosokat is hajlandó átengedni a londoni gárdának a kiváló csatár megszerzése reményében.

A 27 éves Kane 2004 óta áll a Tottenham szolgálatában – igaz, a 2010-es évek elején négyszer is kölcsönadták –, de nemrégiben arról beszélt, hogy 2024-ben lejáró szerződése ellenére távozna az együttestől.

A trófeák viszont elkerülték a Tottenhamet, ehhez legközelebb a 2019-es BL-döntőben volt a gárda, amikor a Liverpool kerekedett felül a fináléban.

A Spurst ugyanakkor a hírek szerint ez a 100 millió fontos ajánlat sem hatja meg, és mivel még bőven van hátra Kane jelenleg érvényes szerződéséből, így nem is sürgős lépnie a londoni együttesnek.

Az angol válogatott csapatkapitánya jelenleg az Európa-bajnoki szereplésre fókuszál, majd ezt követően foglalkozik a jövőjével.

Manchester City made an official proposal to Tottenham for Harry Kane. £100M guaranteed + availability to include players in the deal.#THFC have NO intention to accept. Harry wants to go, but Levy will try to keep him. *



Harry now focused on the Euros, then it'll be decided.