Nyolcaddöntőt ért a dán henger Oroszország ellen

Oroszország–Dánia 1–4 (0–1)

A dánok számára csak egy esély volt a második helyre a meccs előtt: nyerni, és remélni, hogy a belgák komolyan veszik a számukra már tét nélküli csoportzárást.

Az első két meccsen egyaránt 20 lövés felett záró, ezzel együtt mindkétszer kikapó együttes ezúttal lényegesen visszafogottabban kezdett, az első fél óra végéig kellett várni az első lehetőségre, Pierre-Emile Höjbjerg távoli lökete mellé szállt.

Addigra ráadásul Kasper Schmeichelnek kellett nagy bravúrral hárítania Alekszandr Golovin ziccerénél, hogy ne kerüljön hátrányba a házigazda.

A félidő hajrájában aztán felpörögtek az események, a 38. percben Mikkel Damsgaard gondolt egyet, és 21 méterről a bal felsőbe tekert (0–1), majd Jannik Vestergaard fejese kerülte el kevéssel az orosz kaput.

Egyórányi játékhoz közeledve Yussuf Poulsen lövését blokkolták az oroszok, majd gyakorlatilag ajándékba kapott egy gólt a lipcsei futballista, Roman Zobnyin próbálta hazaadni a labdát, pocsékul, ezt követően pedig a dán támadó már ajtó-ablak helyzetben találta magát, nem is rontott (0–2).

Amikor már úgy tűnt, hogy innentől kezdve már a dánok kezében van a három pont, jött egy orosz büntető a semmiből, Artyom Dzjuba a kapu közepébe bombázva visszahozta az orosz reményeket (1–2).

A dánok nem törtek meg, és bár Matvej Szafonov rövid idő alatt két ziccert is védett, Andreas Christensen távoli bombája már utat talált a kapuba, majd egy kontra végén Joakim Maehle kilőtte a jobb alsót, eldöntve a meccset és a továbbjutást (1–4).

Finnország–Belgium 0–2 (0–0)

A vb-bronzérmes belgák azzal, hogy első két meccsüket megnyerték a csoportban, gyakorlatilag páholyban érezhették magukat a továbbjutást illően. Ez meg is látszódott a kezdőcsapaton, Roberto Martínez ugyanis több kulcsjátékosának is pihenőt adott. Kevin De Bruyne és Eden Hazard viszont először kezdett a tornán, utóbbi a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, de ott volt a pályán az eddig két gólt szerző Romelu Lukaku is.

A dánok elleni meccsből tanulva Belgium ezúttal nem aludta át az első perceket, a kezdősípszótól magához ragadta a kezdeményezést, ez azonban inkább csak labdabirtoklásban és beadásokban mutatkozott meg, helyzetekben nem igazán. Az első veszélyes lehetőségre egészen a 38. percig kellett várni, ekkor De Bruyne emelte be a labdát a remekül beinduló Lukakunak a büntetőterületen belülre, az Inter támadója azonban erőtlenül Lukas Hradecky kezébe fejelt.

A 42. percben már bravúrra volt szüksége a Leverkusen kapusának:

Jérémy Doku ment el szépen a bal szélen, majd 11 méterről laposan lőtt, Hradeczky azonban bravúrral leért a jobb alsóba tartó próbálkozásra.

A második játékrészben sem változott a játék képe, illetve mégis: a belgák fokozták a nyomást és még inkább a kapujuk elé szegezték a finneket, Hradecky azonban remek napot fogott ki és úgy tűnt, nem lehet túljárni az eszén.

A 65. percben aztán úgy tűnt mégis, De Bruyne sokadik nagyszerű passzát Lukaku vette át, majd lőtte a kapuba, hosszas videózás után azonban nagyjából néhány milliméteres les miatt érvénytelenítették a találatot.

Hogy milyen a kapussors, az nagyjából 10 minutummal később derült ki:

egy szöglet után Thomas Vermaelen fejelt a kapufára, a kipattanóba Hradecky reflexszerűen belekapott, beütve a labdát a saját kapujába...

Nem sokkal később pedig már kétgólos volt az előny, a De Bruyne–Lukaku páros végre érvényes belga találatot hozott össze.



Az eredmény később már nem változott, a belgák hibátlan mérleggel jutottak a nyolcaddöntőbe.

EGYÚTTAL AZ IS BIZTOSSÁ VÁLT, HOGY HA A MAGYAR VÁLOGATOTT NYER MÜNCHENBEN, BIZTOSAN NYOLCADDÖNTŐBE JUT!

EURÓPA-BAJNOKSÁG

B -CSOPORT, 3. FORDULÓ

Oroszország–Dánia 1–4 (0–1) (Koppenhága)

Gólszerzők: Dzjuba (70. – 11-esből) Damsgaard (38.), Y. Poulsen (59.), Christensen (80.), Maehle (82.)

Finnország–Belgium 0–2 (0–0) (Szentpétervár)

Gólszerző: Hradecky (74., öngól), Lukaku (81.)

A csoport végeredménye: 1. Belgium 9 pont (7–1), 2. Dánia 3 (5–4), 3. Finnország 3 (1–3), 4. Oroszország 3 (2–7)

