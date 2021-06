Fiola ezért rémítette halálra a helyszíni műsorközlőt

A múlt szombati Magyarország–Franciaország Európa-bajnoki labdarúgó-mérkőzés legfelemelőbb, egyben legfélelmetesebb pillanata alighanem Fiola Attila gólöröme volt. A magyar csapat vezető találatát megszerző 31 éves védő egy darabig tétovázott, hová is rohanjon, majd átugrott a gumikorláton, és mielőtt pacsizott volna a szurkolókkal, féktelen boldogságában mindent levert Szalay Edit helyszíni műsorközlő asztaláról. Az élete legboldogabb napján túljutó játékos ennek az incidensnek a történetétől is beszélt a MOL Csapat oldalán megjelent interjúban.

Az interjúban arról beszélt a MOL Fehérvár FC védője, hogy sikerült kijavítani a portugálok ellen látott hibákat a franciák ellen, a gólja pedig a világ legboldogabb emberévé tette.

Ki tudtam volna futni a világból – mondta Fiola. – Először a kapu mögé akartam rohanni, de amikor felnéztem, láttam, hogy ott csak francia szurkolók vannak, gondoltam, azt talán mégsem kéne.

Ezért vett egy jobbkanyart, átugrotta a gumikorlátot, ám a magyar szurkolók és közte ott volna még Szalay Editnek, a Puskás Aréna helyszíni műsorközlőjének asztala. A módosult tudatállapotba került Fiola öklével rácsapott az asztalra, ahonnan a papírok és Edit fülhallgatója a fűre repült, majd a gólszerző felmászott a kerítésre, és ott ünnepelt a fanatikusokkal.

Edit meg is rémült a szokatlan gólörömtől…

Her reaction to getting caught up in those Hungary celebrations 😅 pic.twitter.com/iVTE897QDW — ESPN UK (@ESPNUK) June 19, 2021

…de aztán nyilván kiengesztelődött, miután Fiola bocsánatot kért tőle:

Ezt az érzést soha nem felejtem el! – folytatta Fiola. – A meccs után az öltözőben arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne, ha az ország fölött egy drón körözött volna a meccs alatt, és most lenne egy videónk arról, hogyan örültek a magyarok a gólomnak. Ha csak feleannyira voltak boldogok, mint a Puskás Arénát megtöltő szurkolók, már akkor is ez életem legszebb napja.

Fiola egyike azoknak a játékosoknak, akik a sérülések miatt némileg felforgatott magyar válogatottban nem a saját posztjukon játszanak. A sokoldalú védő megfordult a védelem bal, illetve a jobb oldalán is, sőt a háromvédős rendszer középhátvédjeként is láttuk már, de bal oldali szárnyvédőt szinte csak a válogatottban szokott játszani. Most ez a kényszermegoldás épp jól jött a MOL Fehérvár játékosának, hiszen balról befelé törve pont a jobbik, azaz a jobb lábán volt a labda.

A franciák négy védővel játszottak, ezért Marco Rossi azt kérte, hogy minél többször forgassuk a két belső középpályást, mert az ilyen esetekben nyílhatnak olyan területek, amiket befuthatunk. Pont ez történt a gól előtt is, az ellenkező oldalról jött egy átadás, amit lefejeltem, Sala [Sallai Roland] pedig nagyszerűen készítette le a labdát. Csak arra figyeltem, hogy Varane elé be tudjam tolni a labdát, hogy ő már ne tudjon szerelni, no meg arra, hogy a száraz talajon nehogy beragadjon a labda.

Történelmi gólunk gazdája azt is elárulta, miért nem a hosszú sarkot választotta, miért a rövidet.

Bevallom, először a hosszút akartam meglőni, de éreztem, hogy Kimpembe nagyon jön, és féltem, hogy blokkolni tud, ezért a rövid mellett döntöttem.

Lelkendezik a szakma a magyar csapat teljesítményén, és nemcsak azért, mert a világbajnoktól csent el egy pontot, hanem azért is, mert szemben a portugálok elleni meccsel, most végig bírta erővel a válogatott.

Olvastam én is, hogy hét kilométerrel többet futottunk a franciáknál – tette hozzá Fiola. – Elég erős adat, azt gondolom, nem is kérdés, hogy keményen megdolgoztunk a pontért, és talán az sem túlzás, hogy megérdemeltük. A portugál meccs után után mindannyian el voltunk kenődve. Nem a vereség miatt, mert az benne van az Európa-bajnok ellen, hanem azért, mert nem volt benne a vereség a mérkőzésben, főleg egy ilyen súlyos nem. Mindenesetre levontuk a konzekvenciákat, és tiszta fejjel készültünk a franciák ellen. Tudtuk, hogy még jobban kell játszanunk, és láttuk azt is, min kell javítanunk. Többet és jóval hatékonyabban akartuk birtokolni a labdát, és ez sikerült is. Természetesen volt szerencsénk is, talán a franciák sem a legjobb meccsüket játszották, de amiben fejlődni akartunk a portugál meccshez képest, abban sikerült is előrelépnünk.

Fiola kifejezetten peches játékos, hiszen a 2016-os Európa-bajnokságon talán neki volt a leginkább esélye arra a magyar keretből, hogy berobbanjon a nemzetközi mezőnybe. A magyarok számára remekül sikerült Eb azonban csak egy fél meccsen át tartott a védőnek, aki a nyitómérkőzésen megsérült.

Én is úgy éreztem, hogy az Európa-bajnokság nagy lehetőség a karrieremben, és ha jól teljesítek, kipróbálhatom magam egy nívós bajnokságban. Sajnos ez nem jött össze, és a legutóbbi Eb óta eltelt öt évben a balszerencse is üldözött, hiszen kétszer is megműtöttek, törésem és szakadásom is volt. Hogy most a góllal kárpótolt-e a sors? Hát, ezt nehéz megmondani, hiszen a pályafutásom szempontjából biztosan nem, de közben a franciák elleni meccs volt pályafutásom legszebb napja.

A franciák elleni pontszerzéssel és a németek Portugália felett aratott 4–2-es győzelmével az is eldőlt, hogy semmi nem dőlt el a csoportban. Fiola szerint már önmagában az, hogy az utolsó fordulóban még megvan az esélyünk a továbbjutásra, óriási eredmény.

Van azért könnyebb feladat a németek idegenbeli legyőzésénél – mondta nevetve Fiola. – Minket egészen biztosan nagyon feldob majd, hogy a továbbjutásért játszhatunk egy ilyen erős csoportban, már emiatt is nagyon büszkék lehetünk magunkra. De nem fogjuk feladni, hiszen az utóbbi években bebizonyítottuk, hogy a legjobbaknak is méltó ellenfelei tudunk lenni. Elnézve ezt a német csapatot, könnyű dolgunk biztosan nem lesz. Négyet rúgtak a portugáloknak, igazi tiki-takát mutattak, és ha nem is most éli a legszebb napjait a német válogatott, azért nagyon erős csapat lesz az ellenfelünk. Nekik elég a döntetlen, nekünk győznünk kell, ez az alapállás, a többit majd meglátjuk

(Borítókép: Fiola Attila ünnepel, miután gólt szerzett Franciaország ellen a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország–Franciaország mérkőzésen a Puskás Arénában 2021. június 19-én. Fotó: Alex Livesey / UEFA / UEFA / Getty Images)