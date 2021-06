Messze még az a szint – Mancini az olasz rekordbeállításról

Roberto Mancini szerint az, hogy nyolcat is cserélt a Wales elleni Eb-csoportdöntő előtt, nem jelentett semmi változást, hiszen az együttes identitása nem változott ennek hatására.

Az olasz válogatott legutóbb 2000-ben tudta megnyerni mind a három csoportmeccsét, Dino Zoff csapata akkor a döntőig menetelt, ahol a rendes játékidő 94. percéig vezetett a rohamozó franciák ellen, de végül a ráadásban alulmaradt.

Matteo Pessina góljával a squadra azzurra 1–0-ra legyűrte Walest, ezzel sorozatban a 11. meccsét nyerte meg, ráadásul kapott találat nélkül. Az együttes szériája ezzel már 1055 percre nyúlik.

Nem csinálhattuk volna jobban, legfeljebb néhány góllal szerezhettünk volna többet. Nem volt könnyű, borzalmasan meleg volt, rendkívül kemény párharcot hozott a meccs, úgyhogy a srácok jól teljesítettek

– dicsérte játékosait Mancini.

A csapat két meccs után már biztossá tette a továbbjutását, így a svájciak elleni kezdőhöz képest nyolc helyen is változtatott a szakember, de ez nem vetette vissza a játékot.

Az a fő, hogy a csapat identitása ugyanaz maradt. Mindannyian tudják a dolgukat, és végső soron az eredmény nem változik.

A gárda sorozatban 30 meccset vívott meg veretlenül, amivel beállította Vittorio Pozzo 1930-as években remeklő együttesének rekordját.

Irányításával az olasz válogatott 1934-ben és 1938-ban is világbajnok lett, utóbbit a mieink ellen megnyerve, a kettő között a berlini olimpián is diadalmaskodva, de nyert két Közép-Európa-kupát is.

Pozzo számos fontos trófeát is nyert, úgyhogy még mindig messze vagyunk ettől a szinttől. Bárki, aki bejut a nyolcaddöntőbe, megnyerheti az Európa-bajnokságot, az biztos. Minden találkozó nehéz, nem szabad semmit garantáltnak vennünk

– tette hozzá a tréner.

Az együttes a nyolcaddöntőben a C csoport második helyezettjével (Ukrajnával vagy Ausztriával) találkozik június 26-án 21 órakor a londoni Wembley-ben.

Ön szerint melyik csapat nyeri meg az Eb-t? 23006 Franciaország

10135 Németország

9509 más

7825 Belgium

7346 Olaszország

7101 Anglia

4885 Portugália

2663 Spanyolország

2103 Hollandia

