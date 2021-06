Roberto Carlos az Indexnek: Nem lepett meg a magyarok bravúrja

Hogyan lett a Gazprom „Labdarúgás a Barátságért” program globális nagykövete?

A gyerekek iránt érzett elkötelezettségem miatt vállaltam el ezt a nagyszerű feladatot. Ambíciózus projekt, az a célunk, hogy a gyerekek profi futballistaként és emberként is megállják a helyüket a világban. Ez áll a döntésem hátterében – mondta el az Indexnek adott exkluzív interjúban Roberto Carlos, aki a Gazprom Labdarúgás a Barátságért program globális nagykövete lett. A „Labdarúgás a Barátságért” Nemzetközi Ifjúsági Társadalmi Programot a Gazprom hívta életre 2013-ban, azzal a céllal, hogy az általa képviselt egyetemes értékeket a labdarúgáson keresztül népszerűsítse a fiatalok körében. Kilenc év alatt a „Foci a Barátságért” programhoz több mint 16 000 résztvevő csatlakozott a világ 211 országában és régiójában.

Milyen tanácsokat tud adni azoknak a gyerekeknek, akik csatlakoznak a Gazprom „Labdarúgás a Barátságért” programhoz?

Sokat kell tanulni, ez a legfontosabb. Ezután próbálhatnak szerencsét a profi futball világában.

Kérik-e Öntől a gyerekek, hogy mutassa meg a Franciaország ellen lőtt híres szabadrúgásgólját?

Sokan kérik tőlem, de bevallom őszintén, nem tudnám megcsinálni újra. Lehetetlen küldetés lenne.

Követi az éppen zajló Európa-bajnokságot? Melyik válogatott győzte meg leginkább eddig a tornán?

Természetesen figyelem a mérkőzéseket, nagyon kiegyenlített a küzdelem. Több esélyesebbnek tartott csapat is kikapott már, változatos eredmények születnek. Az olasz válogatott játéka nyűgözött le eddig a leginkább.

A magyar válogatott szenzációs döntetlent játszott a világbajnoki címvédő Franciaországgal. Látta a mérkőzést?

Néztem a találkozót, és megmondom őszintén, egyáltalán nem lepett meg a végeredmény. A nemzetközi labdarúgás egyre kiegyenlítettebb, jönnek fel a kiscsapatok, rendre megszorongatják a nagyokat.

NÉVJEGY: ROBERTO CARLOS Született: 1973. április 10., Garca (Brazília) Posztja: balhátvéd Klubjai: Uniao Sao Joao (1991–1993), Palmeiras (1993–1995), Internazionale (1995–1996), Real Madrid (1996–2007), Fenerbahce (2007–2009), Corinthians (2010–2011), Anzsi Mahacskala (2011–2012), Delhi Dynamos (2015) Válogatottság/gól: 125/11 Klubjai edzőként: Anzsi Mahacskala (2012), Sivasspor (2013–2014), Akhisarspor (2015), Delhi Dynamos (2015) Sikerei: világbajnok (2002), Konföderációs Kupa-győztes (1997), 2x Copa América-győztes (1997, 1999), 4x spanyol bajnok (1996–1997, 2000–2001, 2002–2003, 2006–2007), 3x Bajnokok Ligája-győztes (1997–1998, 1999–2000, 2001–2002), 3x Spanyol Szuperkupa-győztes (1997, 2001, 2003), 2x brazil bajnok (1993, 1994) Egyéni elismerései, díjai: a világbajnokság All Star-csapatának tagja (1998, 2002), Aranylabda-szavazás 2. helyezettje (2002), 2x az UEFA Év védője (2002, 2003), 2x az UEFA Év csapatának tagja (2002, 2003)

A portugál válogatott is a magyarok csoportjában szerepel, Cristiano Ronaldo 3 góllal vezeti a góllövőlistát is. Évek óta arról megy a diskurzus, hogy ki minden idők legjobbja. Ő lenne az?

Igen!

Dél-Amerikában is zajlik a kontinenstorna, a Copa América. A brazil válogatott remekül kezdett, de hogyan zárhat?

A Copa Américát soha nem könnyű megnyerni, most sem lesz az. A játékosok mindent megtesznek a pályán, és egyelőre nagyon jól néz ki a válogatott, bizakodó vagyok.

Neymar immár 68 gólos a brazil válogatottban, és csak 9 találatra van Pelé rekordjától. Mekkora mérföldkő lehet az ő pályafutásában, ha megdönti ezt a csúcsot?

Az ő pályafutása, imidzse szempontjából ez egy nagyon fontos dolog lehet, de Neymar még mindig nagyon fiatal. Brazíliában a válogatott futballisták megítélésének kulcstényezője a világbajnoki címek száma, és ez mindig is így lesz nálunk. Hiába rúg rengeteg gólt, Pelé háromszor nyert világbajnokságot, Neymar egyszer sem. Így nehéz őket összehasonlítani. Klubszinten egyszerűbb lenne megtenni ezt, de a nemzeti csapatban a trófeák jelentik a legfontosabb szempontot.

A brazil válogatottban mindig kiváló szélső védők futballoztak, legutóbb például Marcelo. Kiben látja a jövő nagy reménységét ezen a poszton?

Renan Lodi, az Atlético Madrid futballistája meghatározó szerepet tölthet be a későbbiekben. Marcelót helyettesíteni természetesen nem lesz könnyű, de Lodiban látom a potenciált.

A 2011–2012-es idényt az Anzsi Mahacskalánál töltötte, ahol együtt futballozott Dzsudzsák Balázzsal. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?

Egy nagyon szép időszakot töltöttem Oroszországban, természetesen emlékszem Balázsra is. Nagyon szimpatikus srác, remek futballista.

Tervezi, hogy folytatja edzői pályafutását?

Jelenleg a Real Madridnál dolgozom, mint nagykövet és szóvivő. Ez egy sokkal nyugodtabb munka, mint egy edzői megbizatás, és elégedett is vagyok vele.

Miért nem vonulnak vissza klubikonok a Real Madridból? Iker Casillas, Raúl, vagy legutóbb épp Sergio Ramos is távozott hosszú évek után.

Minden játékos előtt áll egy intézmény, ez pedig a klub. Ez mindennél fontosabb. Az élet ilyen.

Hogyan látja jelenleg a Real Madrid helyzetét? A legutóbbi szezonban egyetlen trófeát sem nyert a csapat, ez csalódás?

A Real Madrid továbbra is a világ legjobb klubja, nincs ok a szomorúságra vagy a csalódottságra. Teljesen normális, hogy van olyan szezon, amikor nem nyerünk meg egy sorozatot sem, amiben elindulunk. Máskor meg egy idény alatt hat trófeát is szerzünk, olyan is van, hogy kettőt vagy hármat. Nincs ezzel semmi gond, a futball folyamatosan változik.

(Borítókép: Roberto Carlos a Labdarúgás a Barátságért program sajtótájékoztatóján. Fotó: footballforfriendship.com)