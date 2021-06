A németek világbajnoka szivárványos pólót viselt a sajtótájékoztatón

A magyar labdarúgó-válogatott után kedden este a németek is megtartották utolsó, hivatalos sajtótájékoztatójukat a szerdai Németország–Magyarország mérkőzés előtt. Joachim Löw szövetségi kapitány és Mats Hummels válaszolt az újságírók kérdéseire.

A Portugália elleni meccsen néhány játékos kisebb sérülést szenvedett, ezért is cseréltünk a találkozó közben. Az orvosi stábnak sok munkája volt az utóbbi két-három napban, de ma már Mats Hummels, Ilkay Gündogan és Robin Gosens is a csapattal edzett, csupán Thomas Müller és Lukas Klostermann nem. Müllerrel kapcsolatban várnunk kell holnapig, még egy vizsgálat vár rá reggel

– fogalmazott Löw.

Boldogok voltunk a portugálok ellen aratott győzelmet követően. Természetesen elemeztük a meccset, néhány dolgon még lehet javítani. Tudjuk, hogy egyelőre ez egy kis lépés volt, a továbbjutás a mi kezünkben van, hasonló teljesítményt és hozzáállást várok szerdán a csapattól.

Löwnek vannak már elképzelései Müller pótlását illetően, de elhamarkodott döntést még nem szeretne hozni. Elképzelhetőnek tartja, hogy Leon Goretzka a kezdőcsapatban kap helyet. A német szakember továbbá elmondta, boldog lett volna, ha a szivárvány színekben világították volna ki az Allianz Arénát, fontosnak tartja, hogy kiálljanak az egyenlőség mellett.

Ismerjük az ellenfelünket, láttuk a magyar csapatot az Eb-n és azelőtt is játszani. Elemeztük őket, folyamatos, stabil játékot játszik az együttes, amely veszélyes lehet ránk. A magyar válogatottnak nagyon jó védekező vonala van, egy az egy elleni párharcokban erősek, fizikailag rendben vannak, és látszik, hogy jól fel vannak készítve.

Mats Hummels a szokásos szereléstől eltérően ezúttal egy Love Unites feliratú szivárvány színű pólóban jelent meg.

Igyekszünk ugyanúgy futballozni, mint Portugália ellen. Ez egy hazai meccs, tízezer német szurkoló lesz a stadionban, szeretnénk őket büszkévé tenni

– mondta a védő, aki újra fitt és minden bizonnyal kezdni fog szerdán.

A magyarok megmutatták, hogy az első két meccsen az 3-5-2-es felállásból nagyon jól tudnak védekezni, fegyelmezettek, szenvedélyesen játszottak. Nemcsak védekezésben voltak jók, hanem támadásban. Van néhány ismert arc a csapatukban, a Bundesligából jól ismerjük őket. Türelmesek leszünk, de passzívak nem, nagy labdabirtoklásra számítunk, mélységi futásokat szeretnénk kialakítani. Tudjuk, ez nem könnyű hiszen nehéz ellenfélről van szó, nem lesz minden percben lehetőségünk. Nem becsüljük le Magyarországot.

Robin Koch töltött fel az Instagramra egy videót, amin látható, hogy néhány válogatott játékos együtt gitározik és énekel a csapat bázisán. Újságírói kérdésre válaszolva Hummels elmondta, ha továbbjutnak, az Over the rainbow című dalt is eléneklik majd.

Érthető, hogy miért döntött úgy az UEFA, ahogy, de legalább beszélünk róla. Kell is beszélni, és ez már önmagában egy siker, hogy társadalmi párbeszéd zajlik. Nem hiszem, hogy ez akkora port kellene, hogy kavarjon.

A német válogatott csapatkapitánya, Manuel Neuer szerdán is szivárványos karszalagot visel majd, továbbá az Allianz Aréna mellett a magyarok elleni meccs előtt nagyjából 11 ezer szivárványos zászlót és 4500 matricát oszt ki a CSD Deutschland szervezet.