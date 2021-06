A franciák visszavágnának a portugáloknak az Eb-döntőért

A világbajnok együttes trénere a keddi sajtótájékoztatón elmondta, meg szeretnék szerezni a csoport első helyét és ezért a lehető legjobb eredményt akarják elérni.

– felelte Deschamps arra a kérdésre, hogy amennyiben válogatottja nyer, azzal akár el is búcsúztathatja a címvédőt az Eb-től.

Fontos, hogy tovább növeljük az önbizalmunkat, egy vereség nem lenne ránk jó hatással. Ismerjük a portugálokat, a Nemzetek Ligájában is találkoztunk velük kétszer, magas színvonalú mérkőzést várok

– mondta a budapesti összecsapásról a szakember.

Kijelentette, bár megnyugvással tölti el őket, hogy már bejutottak a nyolcaddöntőbe, ettől nem változtatnak a játékstílusukon, mert magunknak és a francia embereknek is tartoznak azzal, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák.

Ousmane Dembélé sérülésével kapcsolatban – a támadót műteni kell – elmondta, sajnálja, hogy elveszítették a játékost, ugyanakkor a keretben további 25 remek labdarúgó maradt, akik mindegyike jó hangulatban és egészségesen várja a kezdőcsapat szerdai kihirdetését.

Az orvosi stáb remekül dolgozik, de az edzésmunkával is odafigyelünk arra, hogy a játékosoknak legyen elég idejük regenerálódni. Kielemeztük a portugálok játékát, az övék Európa egyik legjobb csapata, de minél jobban teljesítünk most, annál jobban fogunk játszani az egyenes kieséses szakaszban is