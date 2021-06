Olasz sztárcsapat érdeklődik Marco Rossi iránt

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi iránt érdeklődik az olasz bajnokságban szereplő Napoli együttese – írja a napolitoday.it.

Rossi jelenleg az Európa-bajnokságon szerepel a magyar válogatottal, ahol a franciák ellen sikerült egy bravúros, 1–1-es döntetlent elérnie. Az olaszok a hazájába történő visszatérésről kérdezték. Mi több: szóba is hozták a Napolival mint vezetőedző, ami elől nem zárkózna el.

Remélem, hogy edzői pályafutásomat Olaszországban fejezhetem be. Jó néhány évet eltöltöttem edzőként a hazámban, de nem kaptam komolyabb lehetőséget. De ez az én hibám is: jobban kellett volna kapcsolatokat építenem. Hogy a Napoli edzője legyek? A feleségem családjában mindenki a délieknek szurkol, szóval hihetetlen dolog lenne. Már annak is örülnék, ha megnézhetnék néhány Spalletti-edzést