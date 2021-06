Ki lesz az Európa-bajnok? Politikusok tippelnek az Indexen

A Fidesz részéről Bánki Erik, amennyire ideje engedi, követi a tornát:

Sok meccset láttam élőben. Amiről lemaradtam, azt pedig az összefoglalók segítségével pótoltam. Sok jó meccset láttam szép megoldásokkal és gyönyörű gólokkal. A meccsek hangulatát sajnos nagymértékben befolyásolta a korlátozott nézőszám, ebből a szempontból üdítő kivétel volt a Puskás Aréna, ahol telt ház előtt, elképesztő szurkolás mellett folytak a mérkőzések.

Az országgyűlési képviselő szerint büszkék lehetünk a csapatunkra és a körülményekre is. Bánki Erik az olasz válogatottnak is szurkol.

Mancini fantasztikusan összerakta ezt a világsztárok nélküli csapatot, amely agresszív letámadással, kombinatív, gyors játékkal kápráztatott el bennünket. És persze a dánoknak, Eriksen sajnálatos esete miatt. Nagyon örülök annak, hogy továbbjutottak a csoportjukból!

A végső győztest illetően négy esélyest nevezett meg: Olaszország, Belgium, Franciaország és Anglia.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szereti a focit, ezért az Eb-t sem hagyja ki.

A magyar csapaton kívül más kedvenc nincs. Annak drukkolok, hogy legyen minél több izgalmas meccs.

És hogy ki lesz az Európa-bajnok? „A franciák, ami az 1–1-es döntetlenünket még értékesebbé tenné.”

Naná!

– közölte röviden, de egyértelműen Kubatov Gábor arra a kérdésünkre, hogy követi-e az Európa-bajnokságot. A Fidesz pártigazgatója, aki egyben az FTC elnöke is, annak szurkol, aki jó focit játszik, és sok ilyen csapat van. Arra számít, hogy a mi csoportunkból fog kikerülni a győztes.

Aktívan követem, minden meccset nem tudok nézni, de applikáción figyelem az eseményeket. Az izgalmasabbakat akár vissza is nézem

– mondja Varju László, a párt országgyűlési képviselője.

A magyar csapat mellett közel áll a szívéhez az angol foci, de a belgákat is kedveli, végső esélyesként is ezt a két gárdát említette. Varju László azt is elárulta, hogy a 2016-os Európa-bajnokságon Marseille-ben és Lyonban is járt a válogatott meccsein.

Ráczné Földi Judit, a DK székesfehérvári önkormányzati képviselője és a párt sportfelelőse igyekszik egyik meccsről sem lemaradni, ha pedig valamelyikről mégis, azt felveszi és visszanézi, sőt tippmixelni is szokott. Magyarországnak és Franciaországnak szurkol, utóbbiakat tartja az egyik nagy esélyesnek.

Jakab Péternek, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjének eddig még nem volt ideje az Eb-re, és kizárólag a magyarokért szorít:

Soha nem szurkolok másnak, mint a nemzeti tizenegynek.

Z. Kárpát Dániel jobbikos országgyűlési képviselő csak az esti meccsekkel számolhat, mert „azok kezdődnek munka és a gyerekek altatása után”.

Kiskorom óta aktív meccsre járóként szurkolni csak a mieinknek tartom elképzelhetőnek, de szimpatizálok a skót, illetve most már a dán válogatottal.

Elsősorban magyar csodára számít, ha valami balszerencse okán ez mégsem jönne össze, akkor az olaszok győzelmére.

Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje a magyar–portugál-meccsen a helyszínen buzdította Szalai Ádámékat, és folyamatosan figyelemmel kíséri a kontinenstornát.

Minden meccset megnézek, amit meg tudok. Tippversenyben is részt veszek a barátaimmal.

A magyaron kívül már kisgyermekkora óta az angol válogatottnak szurkol, de arra számít, hogy Franciaország lesz az Európa-bajnok.

Az MSZP-s politikusok közül Molnár Zsolt pártigazgató, országgyűlési képviselő idejéhez mérten követi az Eb-t, a portugálok elleni meccset a Puskás Arénában tekintette meg.

Természetesen a magyar válogatott a favorit, de a német és a lengyel csapatokkal is szimpatizálok, viszont a franciákat tartom a legesélyesebbnek a végső győzelemre.

Varga László országgyűlési képviselő, amikor ideje és családja engedi, mindig nézi a mérkőzéseket. De kik a kedvencei?

Nálam egyértelmű, hogy Diósgyőr a válasz, de komolyra fordítva a szót, a magyar váltogatottnak szurkolok mindenkor. Szívesen megnézem a többi csapat mérkőzését is, de szívből szurkolni az említett kettőnek tudok.

Az eddig látottak alapján egyébként Olaszországot gondolja a legnagyobb esélyesnek, de „nem megyek tippmixelni, szóval ne tekintsék ezt tuti tippnek. Talán még a francia és a belga válogatottnak lehetnek jó esélyei.”

Hiller István, az Országgyűlés alelnöke is Eb-fogyasztó, a magyarokért és az olaszokért szorít, de Németország végső győzelmére számít.

Az LMP-sek közül Kanász-Nagy Máté társelnök viszonylag rendszeres nézője az Eb-nek.

A magyarok mellett a németeknek drukkolok, mint mindig, és a németek fogják megnyerni.

Csárdi Antal országgyűlési képviselő csak a magyar csapatot sorolta kedvencei közé, és nem állandó követője az Európa-bajnokság eseményeinek.

Szél Bernadett független képviselő a magyar fellépések mellett, ha teheti, belenéz egy-egy meccsbe.

A dánoknak – nagyon régóta szeretem a játékukat, kis ország, fejlett futballkultúrával, okoztak már meglepetést, és ez bármikor benne van a pakliban

– válaszolja arra a kérdésünkre, hogy kiknek szurkol még, de végső győztesként a belgákra tippel, akikkel szimpatizál is.

(Borítókép: Az EURO 2020 futball-Eb trófeája. Fotó: Dan Istitene / Getty Images)