Náksi Attila úgy írt himnuszt, hogy nem is tudott róla

Az éjjel soha nem érhet véget akkor is felcsendül ma mindenhol, ha nem nyerünk. Náksi Attila például biztosan lejátssza az este folyamán. Ezt ma két óra tájban erősítette meg az Indexnek, ismertetve programját, miszerint elindult a Városligetnél lévő szurkolói zónába, ahol várhatóan 12 ezer ember előtt adja elő a kilencvenes évek ikonikus dalát alkotótársaival, Betty Love-val és Dömötör Sándorral. „Erős este lesz” – fogalmazott, hozzátéve, hogy győzelemben, de mindenképp a tisztes helytállásban bízik, ami szerinte a mögöttünk lévő két meccs eredményének ismeretében nem irreális várakozás.

A dal keletkezéstörténetéről Náksi Attila azt mondja, ez volt az 1994-ben összeállt Soho Party úgynevezett búcsúdala. „1998-ra megjelentettünk egy Best of albumot, és arra kellett egy új számot írnom. Ekkor már tudtuk, hogy mindhárman három különböző zenei irányban folytatnánk a munkát. Nem akartunk benne ragadni egy olyan formációban, amin már túlhaladtunk. Persze korántsem gondoltam a megírás pillanatában, hogy ez lesz a Soho Party egyik legismertebb dala. Talán azért sikerült ilyen jól, mert az, hogy kitettük a közös munka végére a pontot, senkiben nem okozott rossz szájízt. Békében, barátságban, konfliktusoktól nem agyonterhelve váltunk el egymástól.

Nekünk ez akkor a továbblépés himnusza volt,

a nagy korszakunk lezárása, azt akartuk, hogy így emlékezzenek ránk, ne megfáradt zenészként” – húzza alá Náksi. „Az ikonikus refrén, miszerint az Éjjel soha nem érhet véget arra utal, hogy zenészként továbbra is az éjszakában dolgozunk, a zenei karrierünket nem adjuk fel. És így is lett, én DJ-ként, dalszövegíróként, producerként regnálok, Betty Love is kiadott két szólólemezt a feloszlásunk óta. Mindketten családot alapítottunk, nekem két nagyfiam van, neki egy kislánya. Döme is sokáig a zenei pályán maradt, és neki is van egy kislánya.”

Hogy a dal a sport világában éli reneszánszát, Náksi a legvadabb álmaiban sem gondolta volna, 2016-ban a „Varázsolj nekünk valami szépet” sor olyan mondattá lépett elő, ami a focitól elválaszthatatlan. „Néha úgy érzem, ez már nem is a Soho Party, hanem a szurkolók dala, és mindig zavarba jövök, hogy előénekeljük-e, vagy hagyjuk meg a kórusnak ezt az örömöt. Hadd mondjam el, hogy napi szinten kapok videókat olyan össznépi éneklésről, amikor azt látom, hogy a dal a focin is továbblépett, és minden olyan pillanatban előkerül, amikor a magyarok a boldogságukat szeretnék kifejezni.”

Érdekes fejlemény, hogy nemrégiben készült egy vadonatúj változat a dalból, méghozzá a New Level Empire közreműködésével, ami ezúttal egy teljesen más világba kalauzol, de Betty énekli. Aki nyitottabb a zenei újdonságokra, annak biztosan tetszeni fog az új feldolgozás.

(Borítókép: Náksi Attila. Fotó: Kajetán Jácint)