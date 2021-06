Öt ok, amiért legyőzhetjük a németeket

Azért újabb, mert a világbajnoki címvédő franciák ellen elért döntetlen is abszolút ebbe a kategóriába tartozott, mondhatnánk úgyis, hogy 1–1-re nyertünk a kontinensviadal abszolút favoritja ellen.

A németek vereséggel kezdték a tornát, a regnáló Európa-bajnokot viszont 4–2-re verték a csoportkör második fordulójában, így kedvező helyzetből várhatják a magyarok elleni összecsapást. Íme az Index érvei amellett, hogy miért tehetünk mégis csodát Münchenben:

Ezzel az állítással aligha lehet vitatkozni, az Eb-re 11 meccses veretlenségi sorozat után érkezett Marco Rossi alakulata – erre 20 éve nem volt példa, akkor Bicskei Bertalan irányítása alatt 2000. március 29. és 2001. április 25. között 12 meccsen nem kapott ki a nemzeti csapatunk.

De térjünk vissza a mostani szövetségi kapitányra, hiszen az olasz mesternek döntő érdemei vannak a nagyszerű eredményekben.

Így volt ez a portugálok elleni Eb-nyitányon is, ahol a 84. percig tökéletesen álltuk Cristiano Ronaldóék rohamait, és bár a meccs hajrája nem sikerült, a 3–0-s vereség ellenére úgy ünnepelte a közönség a játékosokat, mintha pontot szereztek volna a címvédő ellen. Erre azonban nem kellett sokat várni, Franciaország ellen ugyanis a hősies küzdelemnek és a bátor játéknak döntetlen lett a jutalma.

A német csapat jelenleg 12. a világranglistán – a franciák a 2., a portugálok az 5. helyen állnak –, így elvileg a három ellenfél közül ők a „leggyengébbek”. Ettől függetlenül persze sztárjátékosokkal van tele az ő keretük is, de azért bizakodhatunk, mert…

Ez már az Európa-bajnokság előtt kiderült, hiszen a Nemzetek Ligájában Svájccal döntetlent játszottak, a spanyoloktól pedig 6–0-s (!) megsemmisítő vereséget szenvedtek. De felkészülési meccsen a törökökkel (3–3) és a dánokkal (1–1) sem bírtak, a mélypont viszont az Észak-Macedónia elleni márciusi vb-selejtező volt, 2–1-re nyert a kiscsapat Duisburgban.

Az első csoportmeccsen a franciák elleni 0–1 is Joachim Löw alakulatára nézve volt hízelgő, Mats Hummels öngólján kívül több gólt is szerezhetett volna a világbajnok, ám két találatot les miatt érvénytelenítettek, több ziccernél pedig csak a szerencse vagy Manuel Neuer mentette meg a németeket.

A Portugália elleni, meglepő 4–2-es győzelem visszaadta a hitet, így önbizalomtól telve léphet pályára a Nationalelf, amelynek dolgát azonban több sérülés is nehezíti. Thomas Müller biztosan nem játszhat szerdán este, de a hétfői edzést Hummels, Ilkay Gündogan és Lukas Klostermann is kihagyta, Toni Kroos pedig csak egyéni gyakorlatokat végzett.

Ha már Löw szóba került, az is bizonyos, hogy a leghosszabb ideje munkában lévő európai szövetségi kapitány a torna végén elköszön a csapattól, helyét a Bayernnel mindent megnyerő Hansi Flick veszi majd át. Hogy ez a helyzet összességében pozitívan vagy negatívan érinti majd a csapatot, arra csak a torna után lehet egyértelmű választ adni.

Bódog Tamás, az Index szakértője:

„Reménykedni mindig kell, láttunk már csodát, és szerencsére nem is kell olyan messzire visszatekinteni. A franciák elleni pontszerzés fantasztikus, a németek legyőzése pedig aligha lenne felfogható. A futballban egy mérkőzésen viszont bármi megtörténhet: kiállítás, tizenegyes, öngól. Persze ahhoz nagy szerencse kellene, hogy ezúttal még nagyobb ünneplés kövesse a mérkőzést. A magyar válogatott Franciaország ellen megmutatta, hogy megfelelő hozzáállással van keresnivalója bármilyen ellenféllel szemben, azt pedig biztosra veszem, hogy ezzel a németek ellen sem lesz probléma; más kérdés, hogy most nem lesz ott a csapat mögött csaknem hetvenezer szurkoló a stadionban. Németországnak figyelmeztető jel lehet a franciák budapesti döntetlenje, tudják, a magyarok egy kisebb megingást is képesek kihasználni. Joachim Löw legénysége lesz a kezdeményezőbb, és minél feljebb tolják a védelmüket, annál több lehetőségünk lesz. Ráadásul ha kitámadnak a németek, Mats Hummelst középen meg is lehet futni, de egyébként nem igazán van más gyenge pontjuk. Erősségből annál több. Gyorsak, agresszívek, technikásak, kevés érintéssel játszanak, ha pedig mélységet hagyunk a védelem mögött, könyörtelenül ki tudják használni. Timo Werner, Kai Havertz, Serge Gnabry és Leroy Sané is rendkívül gyors, ráadásul remekül játszanak egy érintéssel: leteszik a labdát, és már mennek is az üres területbe, ahol tűpontos indítást kapnak. Nagyon nehéz lesz, de ha úgy védekezünk, mint a franciák ellen, kellemetlenkedünk, agresszívan odalépünk, rájuk tapadunk, az biztosan nem tetszik majd a németeknek sem. Thomas Müller hiánya is az előnyünkre válhat, és nemcsak azért, mert jó a kapu előtt, hanem azért is, mert a csapat egyik legfontosabb játékosa, a jelenléte elképesztő hatással van a társak moráljára.”