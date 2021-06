Rekkenő hőségben tartotta meg csütörtökön Telkiben búcsú-sajtóértekezletét Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Mielőtt bárki is megijedne, nem mondott le a Maestro, csakhogy a mieink számára a szerdai, müncheni 2–2-vel befejeződött az Európa-bajnokság.

Az első kérdés – a megérdemelt gratuláció után – arra vonatkozott, miben fejlődött a válogatott az utóbbi hetekben.

Köszönöm a gratulációt, átadom a fiúknak, a szakmai stábnak. Hiszen ők voltak a kulcsszereplők – kezdte Rossi. – A válogatott több szinten is előrelépett. Ma már félelem nélkül megküzdünk a világ legjobbjaival is, állóképesség, futás terén és taktikailag is megálljuk a helyünket. A különbség technikai szinten van, de bízom benne, hogy előbb-utóbb meg tudok hívni olyan játékosokat is, akik technikailag is megütik az élvonal szintjét. Hiszen Szoboszlai Dominik hamarosan hadra fogható lesz. De egyelőre nem a hiányosságokról akarok beszélni, köszönetet akarok mondani a fiúknak a nagyszerű teljesítményükért.