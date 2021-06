Marco Rossi: Büszke vagyok, hogy ezeket a futballistákat edzhetem

Csalódottak vagyunk, mert közel voltunk a továbbjutáshoz . Nemcsak történelmi, hanem hihetetlen és elképzelhetetlen lett volna a győzelem, de sajnos még a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end. Ez történt velünk a végén, ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a játékosokra. Technikailag nem mi vagyunk a legjobb csapat, de vannak más szempontok is, amikben jeleskedünk: kisegítjük egymást, keményen harcolunk, én pedig nagyon büszke vagyok, hogy ezeket a futballistákat edzhetem. Fel kell emelni a fejünket, mert hamarosan a vb-selejtezők is folytatódnak

– fogalmazott Marco Rossi a találkozó után.

Csapatként jó teljesítményt nyújtottunk, világos volt, hogy milyen taktikát szerettünk volna alkalmazni, főleg védekezésben. Olyan dolgokat próbáltunk ki a legutóbbi mérkőzéseken, amikre korábban nem voltunk rákényszerítve. Nem szeretek ennyire mélyen, hátul védekezni, de most ilyen ellenfelekkel kellett játszanunk. Ami a legjobban lenyűgözött, hogy mindent, amit kértem, betartották a játékosaim. Felvállaltuk az egy-egy elleni ütközeteket és nem féltek semmitől és senkitől. Köszönöm a szurkolóknak is, ma és a közelmúltban is hihetetlenek voltak.