Tíz percet sem voltunk hátrányban a halálcsoportban

Szerda este véget ért az Európa-bajnokság csoportköre, a folytatás előtt újra összeszedtük a legérdekesebb statisztikákat.

Még hogy halálcsoport?

Mint ismert, a magyar válogatott a meccs nagy részében vezetve 2–2-es döntetlent játszott Münchenben, így nem jött össze a csoda – csak az óriási bravúr. A mieink finoman szólva sem egyszerű kvartettbe kerültek, hiszen aki az elmúlt hét évben nyert valamit, hozzánk került… Ott volt a 2014-es világbajnok Németország, a 2018-as világbajnok (2016-ban Eb-döntős) Franciaország és a 2016-os Európa-bajnok, 2019-ben Nemzetek Ligája-győztes Portugália.

A papírforma három rendkívül sima vereséget ígért, ehhez képest a portugálok elleni nyitómeccsen a 84. percig tartottuk a gól nélküli állást (sőt, Schön Szabolcs lövése után néhány másodpercig még ünnepelhettünk is, mielőtt emelkedett a partjelző zászlaja), és bár ezen a meccsen végül 3–0-ra kikaptunk, ezt követően egy másodpercig sem voltunk hátrányban az Eb-n!

A franciák ellen az első félidő 47. percében Fiola Attila szerzett vezetést, amire a 66. percben Antoine Griezmann felelt (1–1), a németek ellen pedig Szalai Ádám korai góljára Kai Havertz egyenlített ugyancsak a 66. percben, de erre jött még Schäfer András válasza a középkezdést követően, hogy megint a 84. percben alakuljon számunkra rosszul a meccs.

Alighanem az Eb előtt gond nélkül aláírtuk volna, hogy a legutóbbi két világbajnok egy másodpercig sem tud vezetni ellenünk, de mégis szomorkodhattunk, mert már karnyújtásnyira volt a világraszóló tett. Ennél többet pedig aligha kérhettünk volna a srácoktól.

Nem elég, hogy mi voltunk a legkevesebbet hátrányban, mi vezettünk a legtöbbet a körben!

92- Hungary have been in a winning position more minutes (92 minutes) and in a losing position fewer minutes (6) than any other team in Group F. Contradiction. #EURO2020 #HUN #GERHUN pic.twitter.com/TW4yjFq4oT — OptaJohan (@OptaJohan) June 23, 2021

Nem véletlenül jönnek az elismerések Marco Rossi csapatának.

You have to feel for Hungary



• Great performance vs Portugal just to fall short in the final minutes



• Drew 1-1 with the World Cup champions



• Drew 2-2 with Germany with one of the strongest squads in the tournament



Respect pic.twitter.com/1XJArulM4Z — FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 23, 2021

Nem veszíteni járunk Münchenbe…

A magyar és a német csapat másodszor csapott össze Münchenben, a mostani 2–2 előtt 110 évvel, 1911 decemberében 4–1-re győztek a mieink.

Most már senki sem eredményesebb Cristiano Ronaldónál

A portugál sztár a franciák elleni csoportzáráson két büntetőből duplázni tudott, ezzel ötször volt eredményes a csoportkörben, összességében pedig a 109. gólját szerezte a nemzeti együttesben. Ezzel a terméssel beérte a világranglista élén álló iráni Ali Daeit, aki 149 fellépésen hozta össze ezt a mennyiséget, Cristiano Ronaldónak ez volt a 178. válogatottmeccse. Ezen a listán amúgy Puskás Ferenc (84 meccs, 85 gól) a 4. helyen áll, Kocsis Sándor (68 meccs, 75 gól) pedig holtversenyben a 9.

Válogatott gólok

109 Ali Daei (Irán) – 149 meccs

109 Cristiano Ronaldo (Portugália) – 177

89 Mokhtar Dahari (Malajzia) – 142

84 Puskás Ferenc (Magyarország) – 85

79 Godfrey Chitalu (Zambia) – 111

78 Husszein Szajed (Irak) – 137

77 Pelé (Brazil) – 92

76 Ali Mabhut (Egyesült Arab Emírségek) – 92

75 Kocsis Sándor (Magyaroszág) – 68

75 Kamamoto Kunisige (Japán) – 76

75 Basar Abdullah (Kuvait) – 134

Csak az öngólokkal nem bír a Juventus támadója…

Ez az öt gól egyben a csoportkör legjobbja is, megelőzve a háromig jutó Romelu Lukaku, Patrik Schick, Georginio Wijnaldum, Robert Lewandowski, Emil Forsberg fogatot. Bár az öngólok még így is jobban állnak, hiszen nyolc is született belőlük, a korábbi rekordot a 2016-os három jelentett egy tornán… A zárónapon a szlovákok kettővel szálltak be a versenybe, Martin Dúbravkáé pedig jó eséllyel az év öngólját jelentette. Az egy Eb-n szerzett gólok csúcsát amúgy Michel Platini tartja, ő 1984-ben öt találkozón kilenceszer betalálva vezette csapatát a végső sikerig.

Gólerős hollandok, labdamániás spanyolok, pontos magyar csoport, remekül védekező Rossi-csapat

A csoportkörben a hollandok voltak a legeredményesebbek nyolc találattal, Olaszország, Belgium és Portugália hétszer köszönt be.

A labdabirtoklásban „természetesen” a spanyolok vitték a prímet, 68,7 százalékkal, óriási fölénnyel megelőzve a német (61,3%) és az olasz, valamint a belga (57,7%) csapatot. Nem meglepő módon ebben a négyesben a mieinknél viszonylag keveset volt a játékszer, a 34,7 százalékos mutató az utolsó, 24. helyre elég. Persze, a futballt továbbra is gólra játsszák…

Csoportellenfeleink rendkívül pontosan passzoltak, a németek (89,7%) végeztek a legjobban, megelőzve a belgákkal holtversenyben álló franciákat (89%) és a portugálokat (88,7%) – itt a mieink a 21. helyen találhatók (77,3%).

Védekezésben jeleskedett a magyar csapat, csupán Hollandia (155) és Ausztria (152) szerzett több labdát a mieinknél (147), a 62 párharc a legtöbb a mezőnyben, amit megvívtunk, a 74 tisztázás az ötödik legmagasabb szám a csoportkört követően.

Gulácsi Péter 11 védéssel zárta a tornát, csak a török (18), az északmacedón, a finn és a walesi (14) kapusok tudnak többet felmutatni. Csupán két csapat, az olasz és az angol válogatott nem kapott még gólt, előbbinek két, utóbbinak négy hárításra volt ehhez szüksége.

A mieink 37 szabálytalansága az ötödik legtöbb a mezőnyben, a 36 elszenvedett fault a 8. legkiemelkedőbb, sokat kellett tehát megszakítani a játékot a mieink meccsén.

Verhetetlen N'Golo Kanté

A francia válogatott tripla tüdejű szűrője a 14. Eb + vb-meccsét játszotta le, ezeken pedig még veretlen vele a nemzeti együttese: 11 győzelem mellett három döntetlen született. A Chelsea sztárjánál több meccsen senki sem maradt veretlen eddig.

14 - N'Golo Kanté is the European player with the most games played in major tournaments (EURO + World Cup) without ever been defeated (14 - W11 D3). Mascott. #EURO2020 pic.twitter.com/YNjJIJzhUx — OptaJean (@OptaJean) June 24, 2021

Hat év után Benzema-dupla a szögletszűk ütközeten

A Real Madrid támadója először talált be a válogatottban a visszatérése óta, és ugyanúgy duplázott, mint a hosszú száműzetése előtti utolsó meccsén, 2015-ben, Örményország ellen. Zinédine Zidane és Thierry Henry után Benzema lett a harmadik francia játékos, aki vb-n és Eb-n is tudott duplázni. A portugálok elleni meccsen amúgy csak egy szögletre került sor, 1980 óta ez a legkisebb mennyiség egy Eb-meccsen.

Érdekesség, hogy Benzema mindkét gólja 46 perc és 44 másodpercnél esett!

Alucinante lo que hizo ayer @Benzema: dos goles en el 46’44” 🤯 pic.twitter.com/bSkVTrfe9w — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2021

55 éves átkot törnének meg az angolok

A minimalista stílusban menetelő (3 meccs, 2 gól, 7 pont) angolok nyolcadszor csapnak össze nagy torna (Eb + vb) kieséses szakaszában Németországgal, ez nemzeti csúcs a „háromoroszlánosoknál”. Azt nehéz lenne mondani, hogy az elmúlt időszakban sok örömük lett volna ezekben a meccsekben, hiszen legutóbb az 1966-os vb-döntőben sikerült nyerniük, ez persze akkor aranyérmet jelentett nekik hazai pályán. Most a Wembley-ben csapnak össze a felek, és itt rendezik az elődöntőt és a döntőt is…

8 - England will face Germany at a major tournament (World Cup/EUROs) for an eighth time - more than any other opponent for the Three Lions. England last eliminated the Germans in the knockout rounds of a major tournament in the 1966 World Cup final. Foes. #ENG #GER #EURO2020 pic.twitter.com/3zPTDtp9dU — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2021

Az angoloknak eddig csak felvillanásaik voltak (a horvát és a cseh válogatott ellen is leginkább csak az első negyedórában), összességében pedig csupán 22 lövést hoztak össze a három meccsen. Az olaszok Törökország és Wales ellen is többet tudtak felmutatni ennél…

#ITA had more shots in matches against both Turkey (24) and Wales (23) than #ENG managed across their three group matches combined (22) #EURO2020 pic.twitter.com/IdHVWrZnrU — WhoScored.com (@WhoScored) June 23, 2021

Megvan az 50. spanyol siker

A szlovákok elleni 5–0-val lett meg az 50. spanyol vb + Eb-siker, Németország, Olaszország és Franciaország után negyedik csapatként érte el ezt a mérföldkövet. A büntetőkkel viszont hadilábon áll az együttes, a legutóbbi ötöt mind kihagyta!

The last five penalties taken by Spain:



Sergio Ramos v Switzerland (14/11/20) *

Sergio Ramos v Switzerland (14/11/20) *

Abel Ruiz v Lithuania (08/06/21) *

Gerard Moreno v Poland (19/06/21) *

Álvaro Morata v Slovakia (23/06/21) *



All missed! * #Euro2020 #ESP pic.twitter.com/FH90boor0Z — The Analyst (@OptaAnalyst) June 23, 2021

EURÓPA-BAJNOKSÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Június 26.

18.00: Wales–Dánia (Amszterdam)

21.00: Olaszország–Ausztria (London)

Június 27.

18.00: Hollandia–Csehország (Budapest)

21.00: Belgium–Portugália (Sevilla)

Június 28.

18.00: Horvátország–Spanyolország (Koppenhága)

21.00: Franciaország–Svájc (Bukarest)

Június 29.

18.00: Anglia–Németország (London)

21.00: Svédország–Ukrajna (Glasgow)

NEGYEDDÖNTŐ

Július 2.

18.00: Franciaország/Svájc–Horvátország/Spanyolország (Szentpétervár)

21.00: Belgium/Portugália–Olaszország/Ausztria (München)

Július 3.

18.00: Hollandia/Csehország–Wales/Dánia (Baku)

21.00: Svédország/Ukrajna–Anglia/Németország (Róma)

ELŐDÖNTŐ

Július 6.

21.00: Belgium/Portugália/Olaszország/Ausztria–Franciaország/Svájc/Horvátország/Spanyolország (London)

Július 7.

21.00: Svédország/Ukrajna/Anglia/Németország–Hollandia/Csehország/Wales/Dánia (London)

DÖNTŐ

Július 11.

21.00: az első elődöntő győztese – a második elődöntő győztese (London)

Ön szerint melyik csapat nyeri meg az Eb-t? 24471 Franciaország

11065 Németország

10307 más

10206 Olaszország

8812 Belgium

7511 Anglia

5228 Portugália

2826 Spanyolország

2535 Hollandia

(Borítókép: Christof Stache – Pool/Getty Images)