Marco Rossi: Volt, hogy már az öltözőben vesztettünk, azóta sok minden változott

Fantasztikus teljesítményt nyújtott Marco Rossi vezérletével a magyar válogatott az Európa-bajnokságon, és bár a nemzeti csapat a csoportkör után elbúcsúzott a kontinensviadaltól, egész Európa felfigyelt az elért eredményekre.

Mert lássuk be, aligha gondolták volna sokan a torna előtt, hogy a Portugáliával, Franciaországgal és Németországgal egy négyesbe kerülő Magyarország akár egyetlen pontot is szerez a világklasszisokkal teletűzdelt csapatok ellen. Ehhez képest a legutóbbi két világbajnok ellen – franciák és németek – is pontot szerzett a válogatott, sőt a németek elleni találkozó 84. percéig továbbjutásra állt.

Aztán Leon Goretzka a góljával szertefoszlatta a magyar álmokat, de a mutatott játékra, a teljesítményre így is rettentően büszke lehet mindenki.

Nem is kerülte el senki figyelmét a magyar válogatott szereplése, az olasz La Gazzetta dello Sport rögtön megragadta a lehetőséget, és interjút készített a magyarok olasz szövetségi kapitányával.

Tizenöt percet aludtam a mérkőzés után. Furcsa, nem gondoltam volna, hogy egy Németország elleni döntetlen után ilyen érzéseim lesznek. Tudom, jól teljesítettünk, jó eredményt értünk el, mégis nagyon bánt

– írja a Football-Italia.net a La Gazzetta dello Sport Marco Rossival készített beszélgetése nyomán.

Az 56 éves kapitány a legnagyobb élményéről is beszélt, amely nem más volt, mint a szurkolók támogatása a portugálok ellen 3–0-ra elveszített találkozót követően.

Emellett kifejtette a véleményét arról is, mi volt a legnagyobb változás azóta, hogy 2018-ban átvette a magyar válogatott irányítását.

Mielőtt szövetségi kapitány lettem, Magyarország vereséget szenvedett Andorrától, Kazahsztántól és Luxemburgtól is. Emlékszem egy Horvátország elleni mérkőzésünkre. Már az öltözőben elvesztettük a találkozót, mert féltünk. A kezdés után nem sokkal Kádár Tamás elképesztő hibát követett el, Luka Modric pedig a labdaszerzés után megszerezte a vezetést. Kádárt azóta sem hívtam be a válogatottba, most éppen Kínában játszik

– mondta Rossi, akit arról is kérdeztek, visszatér-e Olaszországba.

Erre azt felelte, hogy egyáltalán nem hozza lázba a gondolat, jól érzi magát Magyarországon, és örül, ha nyomot hagy a magyar futballban. Ezt követően beszélt a rasszizmus elleni harcról, Cristiano Ronaldo kifütyüléséről és a szivárvány körüli mizériáról is.

A tiszteletet sokféleképpen ki lehet mutatni, nem csak egy mozdulattal. A szövetség úgy döntött, nem térdelünk le, viszont a játékosok a mezükön lévő „tisztelet” feliratra mutattak minden alkalommal. Ami Cristiano Ronaldót illeti, nagyszerű futballista, de olykor bosszantó tud lenni. Miután gólt lőtt ellenünk büntetőből, úgy ünnepelt, mintha a döntőben talált volna a kapuba. Az emberek erre reagálnak

– tette hozzá Rossi, aki a szivárványról azt mondta, hogy nem szeretne ebbe túlságosan mélyen belekeveredni, az ő elsődleges feladata, hogy elvégezze a munkáját, ugyanakkor olaszként toleranciát tapasztalt Magyarországon az elmúlt csaknem tíz évben.

Rossit 2025 decemberéig köti szerződés a magyar válogatotthoz, és beszélt a további terveiről is.

Egy napon szeretnék ismét klubcsapatnál edzősködni, de most egyetlen cél lebeg a szemem előtt, hogy kijussunk a 2022-es katari világbajnokságra. Előbb azonban három hétre Olaszországba megyek, hogy láthassam édesanyámat. Magyarországon élek, és 2019 decembere óta nem láttam őt

– mondta a jelenleg talán legnépszerűbb magyarországi lakos.

(Borítókép: Marco Rossi a Németország és Magyarország közötti mérkőzése előtt 2021. június 22-én. Fotó: Sebastian Widmann – UEFA / UEFA / Getty Images)