Az elmúlt évtizedek válogatottjára nem volt jellemző az, ami a mostanira

A magyar labdarúgó-válogatott közel járt a csodához, ám végül 2–2-es döntetlent játszott Németországgal Münchenben, így búcsúzott az Európa-bajnokságtól. A mieink szereplését, az F csoportot és a nyolcaddöntőt is kibeszéltük az Index Sportcastben szakértőnkkel, Bene Ferenccel.

Ahogy arról beszámoltunk, kétszer is vezetett Münchenben a magyar válogatott Németország ellen, a házigazda a hajrában szerzett góllal vívta ki a döntetlent – és ezzel a továbbjutást a halálcsoportból. Franciaország a harmadik fordulóban 2–2-t játszott az Eb-címvédő Portugáliával, így mindkét együttes nyolcaddöntős.

Bene Ferenc labdarúgó szakedző szerint az elmúlt évtizedek válogatottjára nem volt jellemző az, ami most viszont igen: több, egymást követő tétmérkőzésen is koncentráltan, szervezetten, fegyelmezetten tud futballozni. Marco Rossi szövetségi kapitány kiválóan rakta össze a taktikát meccsről meccsre, de azt is elemeztük, miért mindig a hajrában kap gólok a magyar válogatott.

Bene Ferenccel beszélgettünk még többek között arról is, hogy

a szakadó eső melyik csapatot segítette Münchenben;

Szalai Ádám mekkora szerepet játszik a válogatottban;

Gulácsi Péter számlájára írható-e a németek első gólja;

mi a legfontosabb tanulsága az Európa-bajnokságnak magyar szempontból.

