Egy magyar szurkoló, akinek előre köszönnek a Bayernnél

Egy Milan elleni találkozó volt az első Bayern-meccs, amin már a helyszínen, akkor még az olimpiai stadionban szurkoltam a kétezres évek elején. Tulajdonképpen a város miatt lettem a csapat szurkolója, amikor a kilencvenes évek közepén kijöttem és elkezdtem dolgozni, a cégünk főnöke azt mondta, menjünk el ebédelni egy helyre. Amikor odaértünk, megkérdezte, hogy tudjuk-e, kinek a törzshelyén vagyunk. Elárulta, hogy Mehmet Scholl kedvenc pizzériája a helyszín, én csak néztem, hogy ő meg kicsoda. No, ennyire nem voltam képben akkoriban

– mesélte Ákos, akinek élete attól a pillanattól kezdve teljesen megváltozott.

A Szegedről Münchenbe költöző – akkor még – fiatalember elmondása szerint a labdarúgást mindig is szerette, de a Bayern mérkőzéseit azelőtt nem igazán követte. A helyi élmények aztán egész egyszerűen magával ragadták és rabul ejtették.

Ákos aztán 2009-ben hivatalos klubtaggá (Mitglied) vált, 2014-ben pedig már bérletes volt. Utóbbit a szerencséjének is köszönheti, hiszen egyáltalán nem könnyű manapság egy egész idényre szóló bérletet megkaparintani.

Akkoriban volt Uli Hoeness elnöknek az adóbotránya. Nem tetszett neki, hogy a stadionban szinte csak az ő szidalmazását lehetett hallani, hiszen a Bayern-drukkerek csendben voltak, nem szurkoltak, így a vendégek szimpatizánsainak hangját lehetett hallani. Érdekesség, hogy az aktív szurkolók és a vezetőség között pont akkor volt a legrosszabb a viszony, amikor a csapatnak legjobban ment, a 2012–2013-as idényben. Hoeness egyébként mindig diskurzusban volt a drukkerekkel, és mindig igyekezett velük egyezségre jutni, próbálta kielégíteni az igényeiket és a követeléseiket. Akkor a bajorok azt szerették volna, ha a stadion déli oldalán az alsó karéjban csak állóhelyek legyenek. Az elnökkel végül megegyeztek, ezzel további háromezer hely szabadult fel. Ekkor lehetett új bérletekre pályázni, de előtte regisztrációs program indult. Aki minden hazai meccsen ott volt, részt vehetett egy sorsoláson, ha pedig szerencséje volt, ideiglenes bérletet kapott, aminek az volt a lényege, hogy minden hazai meccsre garantálják a belépést. Ezt kaptam meg én is, két évig így jártam meccsekre, majd utána lettem hivatalosan is bérletes.

Jól mutatja, hogy Münchenben korántsem egyszerű bérlethez jutni, hogy nagyjából öt-tíz bérlet jön vissza idényenként. Szigorú szabályok vannak ugyanis, aki (álló)bérletesként nincs ott legalább tíz hazai Bundesliga-meccsen (vagy valaki a bérletével), attól az idény végén a klub elveszi a bérletet. A szurkolóknak egyébként nagy figyelmet szentelnek a klubnál, a drukkereknek külön koordinátoruk is van.

Ákos ma már nemcsak a külföldi Bayern-szurkolók táborát erősíti, hanem aktív szerepet vállal a legnagyobb magyar bayernes közösség életében is.

A fanklubnak jelenleg 390 aktív tagja van, a szervezet pedig a Bayern fanklubprogramjába is bekerült, ami azt jelenti, hogy idényenként legalább egy mérkőzésre 45 jegyet biztosít az egyesület. De a túrák nem minden, a közösség évről évre igyekszik egymáshoz közelebb hozni a tagokat, hiszen Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről is csatlakoztak szurkolók. Ma már rendszeresek a szurkolói focik, a nagy nyári találkozó, a karácsony előtti jótékonysági tombola és közös vacsora.

Bevallása szerint Ákost egy idő után már a Bayern München edzőközpontjában is felismerték.

Akkoriban annyit jártam edzésekre is, hogy Hermann Gerland (a Bayern legendás segédedzője – a szerk.) már előre köszönt.

Az idegenbeli túrák nagyjából egyharmadán van jelen, amikor teheti, külföldre is elkíséri a csapatot.

Van a klubnak egy utazási irodája, az idegenbeli meccseket és a külföldi túrákat náluk a legegyszerűbb leszervezni. Ráadásul a repülőn is minden a Bayernről szól, a pilóta is szurkoló, ott van a meccsen, felszállás előtt pedig a vezérszurkolói nótákat énekli. Óriási élmények ezek, azt gondolom, hogy többek között ezért is szeretik annyira a labdarúgást az emberek. Az a bizonyos kilencven perc egy dolog, de az ezt körülölelő várakozás, az utazás, az emberek, a kalandok, amik igazán széppé varázsolják az egészet.