Csereemberek lőtték tovább az olaszokat a hosszabbításban

Olaszország az Európa-bajnokság egyik legfőbb esélyesévé lépett elő, ami a szakma egyöntetű véleménye. Persze, Roberto Mancini legénysége korábban is jól szerepelt, sőt egyre összeszokottabbá vált, de a kontinenstornán nyújtott eddigi teljesítmény ezt még inkább alátámasztotta.

Az olaszok magabiztosan léptek tovább a csoportjukból, Törökország, Wales és Svájc ellen még csak gólt sem kaptak, így egyértelmű esélyesként várták az Ausztria elleni nyolcaddöntőt.

Erre egyébként is megvolt az okuk, és nemcsak azért, mert az osztrákok legutóbb 1960-ban tudtak győzni – azóta három döntetlen mellett 10-szer kikaptak –, hanem azért is, mert az olasz válogatott 30 veretlen mérkőzéssel a háta mögött – 25 győzelem, öt döntetlen – várta a találkozót. Ráadásul a csapat 1055 perce nem kapott gólt, vagyis úgy lépett pályára szombat este, ha Ausztria sem veszi be Gianluigi Donnarumma kapuját, akkor megdől Dino Zoff rekordja, aki sorozatban 1143 percig nem kapott gólt a válogatottban.

Nem szabad lebecsülni senkit, de ilyen játékkal elérhető a döntő. Annak pedig örülnék, ha megdőlne a rekordom, mert az azt jelentené, hogy jó eredményt értünk el. Ez egyébként a csapat érdeme, amelyben a kapus az utolsó védő

– mondta a találkozó előtt Dino Zoff.

Amíg az olaszok úgy készültek az összecsapásra, hogy toronymagas esélyesei, addig az osztrákokon semmi nyomás nem volt: a válogatott legutóbb az 1954-es világbajnokságon jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, vagyis a mostani szereplés már így is megsüvegelendő.

Ettől függetlenül nem úgy kezdtek, mintha tartanának ellenfelüktől, sőt Marko Arnautovic már az első percben keményen odalépett ellenfelének, amiért sárga lapot kapott. A mérkőzés eleje egyébként is az elkésett belépőkről szólt, a kapuk sokáig egyáltalán nem forogtak veszélyben.

Az első lövést a 11. percben lehetett feljegyezni, ám Leonardo Spinazzola jócskán a kapu mellé lőtt. Három perccel később már a mérkőzés első védése is megvolt, Lorenzo Insigne próbálkozását Daniel Bachmann ütötte ki szögletre.

Az osztrák kapusnak a 17. percben már bravúrral kellett hárítania, egy visszagurítás után Nicolo Barella 15 méterről, középről lőtt kapura, Bachmann pedig lábbal mentett. Egy perccel később Arnautovic veszélyeztetett, ám 20 méterről, középről jócskán fölé lőtt.

Az első félidő legnagyobb helyzete Ciro Immobile nevéhez fűződik, aki a 32. percben 25 méterről próbálkozott, és bár Bachmann mozdulni sem tudott, a labda a jobb oldali kapufán csattant, ahonnan kipattant az alapvonal mögé.

Az első félidőt végig uralta az olasz válogatott, amit jól mutat, hogy 11-szer próbálkoztak kapura lövéssel, az osztrákok ellenben csak egyszer.

A fordulás után azonban teljesen megváltozott a játék képe. Ausztria magára talált, egyre bátrabban futballozott. A 49. percben Leonardo Bonucci adta el a labdát a fél pályánál, Arnautovic elindult vele, a tizenhatoson belül több szép cselt is megcsinált, majd ahelyett, hogy visszapasszolt volna csapattársához, megpróbált kapura lőni – bedobás lett belőle.

Még ugyanabban a percben Jorginho kezezése miatt szabadrúgáshoz jutottak az osztrákok, ám David Alaba 18 méterről, középről fölé lőtt. A 62. percben Marcel Sabitzer lőtt 20 méterről, de Bonucciról szögletre pattant a labda.

Az olaszok játéka teljesen visszaesett a második félidőre, Ausztria pedig átvette az irányítást, sőt a 65. percben gólt is szerzett – HIÁBA.

Stefan Lainer jobb oldalról ívelt a tizenhatoson belülre, Alaba átfejelte a labdát a hosszú oldalra, Arnautovic pedig a bal oldali kapufa közeléből a kapuba fejelt. A vezetést mégsem szerezték meg az osztrákok, a csatár ugyanis lesen volt, így maradt a gól nélküli állás.

Ez a rendes játékidő végéig sem változott, ami azt jelentette, hogy az olaszok 1145 perce nem kaptak gólt, viszont készülhettek a hosszabbításra.

Akár a találkozót, úgy a ráadást is jobban kezdte az olasz válogatott, aminek gyorsan meg is lett az eredménye. Spinazzola ívelt a jobb összekötő helyére, ahol a csereként beálló Federico Chiesa az átvétel után jobbal visszaemelte a labdát, majd 4 méterről, ballal a jobb alsó sarokba lőtt (1–0).

A 104. percben Insigne révén majdnem növelték az előnyüket, ám Insigne 28 méterről lőtt remek szabadrúgását Bachmann óriási bravúrral védte a jobb felső sarokból.

A következő percben már ő sem tudott segíteni: Francesco Acerbihez került a labda a tizenhatos közepén, valahogy továbbtette Matteo Pessinának, aki védhetetlenül a bal alsó sarokba lőtt (2–0).

Ezzel azonban távolról sem ért még véget a mérkőzés, a hosszabbítás második félidejében ugyanis ismét magára talált Ausztria. A 111. percben Sabitzer veszélyeztetett, de közelről nem találta el a kaput. A 114. percben viszont már semmi sem akadályozta meg az osztrákokat a gólszerzésben: Louis Schaub jobb oldali szöglete után Sasa Kalajdzic a rövid saroknál érkezve estében fejelt a kapu bal oldalába (2–1).

Olaszország ezzel 1169 perc után kapott gólt, de a győzelmet és a továbbjutást nem engedte már ki a kezéből, így a legjobb nyolc között a Belgium–Portugália mérkőzés nyertesével találkozik.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Olaszország–Ausztria 2–1 (0–0, 0–0, 2–0) – hosszabbítás után(London)

Gólszerző: Chiesa 95., Pessina 105., ill. Kalajdzic 114.

