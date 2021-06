A válogatott felfedezettje: Taktikailag az egyik legjobbak voltunk

A DAC középpályása, Schäfer András valósággal berobbant az Európa-bajnokságon. Mi több: a németek ellen ő szerezte meg a második gólunkat. A Digi Sport híradójának elmondta: még mindig nem tette túl magát a kiesésen, de abba kapaszkodik, hogy a világbajnoki selejtezőkön még idén, egészen pontosan szeptemberben lesz alkalma pályára lépni Anglia ellen.

Szerintem úgy fogunk kimenni a pályára, mintha egy Eb-nyolcaddöntő lenne, hiszen velük játszottunk volna, és most itt a lehetőség, hogy megmutassuk, mi lett volna, ha… Nagyon jó eredményt szeretnénk elérni. Nyilván a Földön kell maradnunk. Tisztában vagyunk az angolok képességeivel, minőségbeli fölényük van, de az elmúlt három meccsen is ezt tapasztaltuk, mégis eredményes futballt tudtunk játszani, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok

– szemlézte a csakfoci.hu a Dunaszerdahely fiataljának gondolatait, aki Marco Rossi szövetségi kapitányt is éltette.

Elhitték, hogy továbbjuthatnak, és majdnem meg is csinálták.

Nagyon profi szakemberről van szó, jó a stáb is körülötte, és szerintem a behívott játékosok is nagyon fogékonyak erre a közös munkára. A németek ellen egész nap úgy éreztem, hogy itt ma nyerhetünk. Egy pillanatig sem fordult meg a fejemben, hogy itt ma nem nyerhetünk. Mindenki hitt a három pontban, és hogy tovább fogunk jutni.

Schäfer a válogatottban két gólnál jár, a DAC-ban viszont nem éppen a góllövés az erőssége.

Bernd Storck tett a védekező, hatos pozícióba, ezt is nagyon megszerettem, sokat tudtam segíteni a csapatomnak. Noha ez azzal járt, hogy nem tudtam sok gólt szerezni, sok gólpasszt adni. Örülök, hogy most egy kicsit előre is tudtam játszani, mert így lehetőségem volt arra, hogy helyzetem legyen, hogy gólt rúgjak. Örülök, hogy sikerült, nem gondoltam volna, hogy két gólt fogok szerezni öt meccsen.