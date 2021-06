Dárdai: Kijuthatunk a 2022-es katari világbajnokságra!

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya és a Hertha jelenlegi vezetőedzője, Dárdai Pál értékelte a mieink Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményét a Digi Sport híradójának, amelyet a csakfoci.hu szemlézett. Elsőként Fiola Attila játékát értékelte, aki gólt szerzett a franciák elleni 1-1-re végződő találkozón.

Dárdai amondó, hogy a magyar csapat mentalitásban óriásit lépett előre.

Erre lehet építeni, ezzel a mentalitással kell tovább játszani, hogy egyszer legyen egy (sikeres) világbajnoki selejtezőnk is. Sínen vagyunk, mert most már a játékosokban nincs meg az a görcs, ami 30 év alatt összegyűlt, amikor is nem jutott ki sehova a nemzeti válogatott. Egymás után két Eb-n járt a csapat, jól szerepelt a Nemzetek Ligájában, most jöhetne egy kis vébé-, vagy a következő Eb-n egy még jobb szereplés