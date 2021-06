Vitray Tamás nézi az Európa-bajnokságot, de már nem közvetítene meccseket

Különösebb terve nincs a nyárra, de a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit semmiképp sem hagyná ki Vitray Tamás – írja a Blikk. Az egykori sportriporter a lapnak elárulta azt is, hogy miért nem figyeli már a kollégáit szakmai szemmel, illetve arról is beszélt, hogy miképp hat rá az egyedüllét, miután a közelmúltban véget ért a házassága.

Eddig mindig dolgoztam a nyáron, most viszont csendesebben telik ez az időszak, nincsenek messzemenő terveim. Nézem a meccseket, ahogy majd az olimpiát is, és hogy őszinte legyek, örülök, hogy végre csak le kell ülni a tévé elé és élvezni kell. Nem hiányzik a munka, nem akarok már kommentátorként dolgozni, akkor sem mennék vissza a tévébe, ha hívnának. 89 éves vagyok, már nem is vállalnám