Menetel az olasz válogatott, míg a Serie A-ban alakul a botrány

Amikor május 10-én a Salernitana labdarúgócsapata 3–0-ra legyőzte a Pescarát a Serie B-ben, hatalmas ünneplés kezdődött Campania régió székhelyén, Salernóban. Az 1350 nyarán I. Lajos magyar király által elfoglalt 130-140 ezres városban ugyanis biztossá vált, hogy a város imádott klubja a következő idényt az olasz bajnokság élvonalában kezdheti meg.



Az 1919-ben alapított Unione Sportiva Salernitana végül a tavalyi szezont a Serie B-ben a második helyen fejezte be, így 23 év után készülhet ismét az első osztályra, a Juventus, az Inter, a Napoli, a Milan vagy a Lazio ellen.

És éppen ez utóbbival van a gond. A Salernitana egyik tulajdonosa ugyanis az a Claudio Lotito, aki egyben a Lazio első embere is. Mivel mind az UEFA, mind a Serie A szabályai világosak és egyértelműek, nevezetesen hogy

ugyanabban az osztályban nem szerepelhet két olyan klub, amelyet egyazon személy birtokol, Lotitónak meg kell válnia egyik csapatától.

Amikor a Salernitana feljutása biztossá vált, az olasz szövetség annak rendje és módja szerint fel is szólította Lotitót, hogy harminc napon belül mondjon le az egyik klubjáról. Az olasz közvélemény biztosra vette – és veszi most is –, hogy Lotito az újoncot passzolja át valakinek, és nem az általa 2004 óta vaskézzel irányított, a legutóbbi szezonban a hatodik helyen végző, a nemzetközi kupaindulást is kiharcoló, nagyjából 315 millió eurót érő játékoskerettel rendelkező Laziótól válik meg. (A Salernitana játékoskeretének értékét a Transfermarkt portál 24,5 millió euróra értékeli, ennél a Lazio kezdőcsapatában hat drágábbra taksált játékos is van!)

Gabriele Gravina, az olasz szövetség elnökének udvarias szavai – nem megengedhető, hogy profi szinten egy személy több csapatot is birtokoljon. Lotito hosszú évek óta élvezi, hogy a két klub más osztályban viaskodik, de mindenki tudta, hogy ennek mi lesz a vége – nem igazán hatották meg a 64 éves vállalkozót. A szövetség vezetősége kedden újból megszólalt az ügyben:

Szombat estig adunk haladékot Claudio Lotito számára a Salernitana tényleges eladására. Az, hogy Lotito úr a Lazio vagy a Salernitana tulajdonjogát családon belül másra szeretné átruházni, a szabályok szerint nem engedélyezhető. Amennyiben a tényleges adásvétel nem valósul meg, a Salernitanának a következő szezont ismét a Serie B-ben kell megkezdenie.

Hogy nem lesz egyszerű dolga a szövetségnek a szabályok érvényesítésében, azt mi sem mutatja jobban, hogy Claudio Lotitónak jelenleg is érvényben van egy eltiltása. Még márciusban 150 000 eurós pénzbírsággal büntették és hét hónapra eltiltották mindennemű sporttevékenységtől a Covid–19-protokollok megsértése miatt. A Lazio ugyanis elfelejtette a helyi egészségügyi hatóságoknak és az Olasz Labdarúgó-szövetségnek jelenteni a klubnál előfordult pozitív koronavírus-eseteket.

(Borítókép: Claudio Lotito elnök a Lazio megalakulásának 120. évfordulóján 2020. január 8-án. Fotó: Marco Rosi / Getty Images)