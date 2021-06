Az Index nagy Eb-tipp-tesztje: szakértőket és hírességeket kérdeztünk a befutóról

Véget ért az Európa-bajnokság nyolcaddöntője, így már csak nyolcan vannak versenyben a trófeáért a tornán. Ezért megkérdeztünk néhány szakértőt és hírességet, hogy mondják el a véleményüket: vajon ki fogja nyerni az Eb-t?

Petry Zsolt, a Hertha BSC volt kapusedzője ( Olaszország):

Meglepő, hogy a franciák, a portugálok és a németek is kiestek már a halálcsoportból, pedig őket esélyesnek tartottam. Meggyőző az olasz válogatott játéka, szórakoztatóak, egyénileg is jók, nem célfocit játszanak, mint korábban, szóval rájuk tippelnék. Emellett a spanyolok is megmutatták a horvátok ellen, hogy van bennük potenciál. De sok kiscsapat is van, akik akár oda is érhetnek a végére. A top bajnokságban játszó játékosok láthatóan elfáradnak, kevés idejük volt a regenerálódásra. A mieinket is dicséret illeti, minden méterért megküzdve, szívből játszottak, perceken múlt, hogy csodát tegyünk.

Vincze Ottó, a Ferencváros volt középpályása (Spanyolország):

A nagy favoritok meglepő módon kiestek, a portugálok, a franciák és a németek a halálcsoportból. A belgák és az angolok folyamatosan fejlődnek, de az olaszokat és a spanyolokat erősebbnek érzem, utóbbira szavaznék. A nagy sztárok láthatóan nem voltak jó formában. Az angol válogatottal kapcsolatban nekem hiányom van, nem érzem bennük azt a pluszt. A magyarok csodálatosak voltak, az egész országot megmozgató teljesítményt nyújtottak. Sok fejlődésen mentek keresztül, minden téren fejlődtünk, ez pedig meg is látszik. Sikeréhes játékosokról kell beszélni, akik még több fejlődési lehetőségre vágynak, így a vb-selejtezőktől sem kell félnünk.

Csank János, a Vác szakmai igazgatója (Spanyolország):

A következő körben sok esélyes lesz, de nehéz ügy megjósolni, hogy ki fog nyerni. Én a spanyolokra tenném a voksom, mert az a legjobb bajnokság véleményem szerint, nekem ők a legszimpatikusabbak. Nagyon jó a torna, jók a meccsek, sok a meglepetés, például az ukránok szereplése. A magyar válogatott teljesítményéről pedig csak szuperlatívuszokban lehet beszélni.

Gundel Takács Gábor, televíziós sportkommentátor (Belgium):

Belgium komoly erőket képvisel, szerintem ők révbe érhetnek. Az olaszok is jobban szerepelnek, a spanyolok pedig időben kapcsoltak. Fontos kiemelni a kiscsapatokat is, akik remekül szerepelnek a tornán. Nem lehetetlen, hogy valamelyikük meglepetést okoz. A sorsolás szélsőséges volt, a sztárok pedig elfogytak, gondoljunk csak Mbappéra, aki döntő tizenegyest hibázott. A magyarok ezzel szemben erőn felül teljesítettek. Nagyon erős a kohézió a csapatban, kihozták magukból a maximumot, remek eredményeket értek el a kiesés ellenére is. Az ősszel az angolok és a lengyelek ellen játszunk a világbajnoki selejtezőkön, de nem lenne meglepő, ha ott is remekül szerepelnénk.

Ganxsta Zolee, rapper (Spanyolország):

Ha őszinte akarok lenni a Copa América jobban érdekel most az argentinok miatt, mint az Európa-bajnokság, de persze követem a tornát. Szakmailag úgy látom, hogy Spanyolország fogja megnyerni, de az olaszoknak is szorítok. Más válogatotthoz nincs semmilyen érzelmi kötődésem, nem is érdekelnek. Azok a csapatok a fontosak, ahol Atlético Madrid-játékos szerepel, szóval nálam az érzelmi alap dominál elsősorban.

Gianni Annoni, televíziós műsorvezető, szakács (Olaszország):

Először is hadd mondjam el: óriási dolog, hogy Marco Rossi és a magyar játékosok össze tudtak kovácsolódni, emiatt nyújtottak fantasztikus teljesítményt. Én már a szívem miatt is az olaszokat tartom esélyesnek, de most tényleg remekül játszanak. Azonban egy kiscsapat is odaérthet, legfőképp a dánok, akiket szegény Christian Eriksen esete rendkívül megerősített. Nem mindig várható, hogy egy nagy nemzet odaérjen, és erre már korábban számtalan példát is láthattunk.

(Borítókép: Mike Kireev / NurPhoto / Getty Images)