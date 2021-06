Löw volt az ész, de már nem tudott feltámadni

Löw 17 év után int búcsút a Német Labdarúgó-szövetségnek. A szakember 2004-ben Jürgen Klinsmann stábjában vállalt munkát segédedzőként. A két tréner együtt végezte az edzőképzőt, Klinsmann elmondása szerint már akkor sokat tanult Löwtől.

A 2006-os németországi világbajnokságon Klinsmann mint szövetségi kapitány volt a motivátor, a háttérben azonban Löw végezte a játékosok taktikai felkészítését, mondhatni, ő volt a Nationalelf stábjának agya.

Klinsmann aztán a vb után távozott posztjáról és a Bayern München vezetőedzője lett, Löw pedig szövetségi kapitányként folytathatta. Kinevezése sokakat meglepett, hiszen edzőként addig a pillanatig egy Német Kupát nyert a VfB Stuttgarttal, illetve osztrák bajnok volt a Tirol Innsburckkal.

A német válogatottnál sikerre éhes fiatalokra kezdett építeni, a kezdetekben a 4-4-2-es felállást preferálta két hatossal, de volt bátorsága akár egy-egy torna közben is változtatni az elképzelésein.

Irányításával a 2008-as Európa-bajnokságon döntőt játszott a csapata, amely Spanyolországgal szemben maradt alul a fináléban. Egy évvel később a német U21-es válogatott meggyőző teljesítménnyel nyerte meg a korosztályos kontinenstornát, Löw pedig részben erre a gárdára alapozta a dél-afrikai világbajnokságra utazó keretét 2010-ben. A tornán a csoportkör második fordulójában elszenvedett Szerbia elleni vereség után az angolokat a nyolcaddöntőben 4–1-re, az argentinokat a negyeddöntőben 4–0-ra lépte le a német válogatott, igaz, az angolok elleni meccs máshogy is alakulhatott volna, ha már akkor van videobíró...

A végállomást ismét a spanyolok jelentették, ezúttal az elődöntőben, Németországban azonban bizakodtak, hogy a tehetséges fiatalokkal felálló együttes szép eredmények elérésére lesz képes a jövőben.

A 2012-es Eb-n Mario Balotelli foszlatta szerte a német álmokat, de a Nationalelf ezúttal is bekerült a legjobb négy csapat közé nagy tornán – csakúgy mint 2010-ben és 2008-ban is. A német szurkolók bizakodva várták a 2014-es brazíliai világbajnokságot, a szakértők szerint pedig a nemzeti csapat megérett a nagy sikerre.

A többi már történelem, Mario Götze hosszabbításban szerzett gólja után Németország 1990 után ismét világbajnoki aranyérmet ünnepelhetett. Löw harcias és fegyelmezett labdarúgói szemrevaló és eredményes futballt mutattak, a Brazília elleni 7–1 után nem jutott szóhoz a világ.

A válogatottról film is készült, a német mozikban ősszel tolongtak az emberek, hogy megnézzék a Die Mannschaft című dokufilmet.

A két évvel későbbi franciaországi Eb-n az esélyesek közé tartozó franciák 2–0-ra nyertek az elődöntőben, de ismét egy olyan tornán voltunk túl, amelyen ezúttal is a top négyben végzett a német válogatott.

Az oroszországi vb-n aztán hirtelen minden megváltozott.

A torna után nem sokan gondolták, hogy a következő ciklusnak is Löwvel vág neki a válogatott. Az akkor címvédő németek csúfosan leégtek, és a csoportjukból sem jutottak tovább. Löw azonban maradt, a szövetség bizalmat szavazott neki, de maradtak a problémák is.

Az együttes a Nemzetek Ligája A divíziójában is leszerepelt, négy meccsen két pontot szerzett, a franciákat és a hollandokat sem tudta legyőzni. Az Eb-selejtezőkre összekapta magát a gárda, Amszterdamban 3–2-es győzelemmel indított. A harmadik fordulóban az észtek ellen gálameccset (8–0) rendeztek Marco Reusék.

A hollandok elleni visszavágó már nem sikerült jól, hazai pályán szenvedett 4–2-es vereséget a csapat, de végül így is megnyerte csoportját, és simán kijutott az Európa-bajnokságra.

2020-ban a Nemzetek Ligája átalakult, a németek maradtak az A divízióban, a remélt eredmények azonban ismét elmaradtak.

Az ukránokat oda-vissza legyőzte a gárda, Svájc ellen oda-vissza iksz, a spanyoloktól azonban kapott egy hatost, ami után a DFB válságértekezletet tartott.

Löw 2019 márciusában személyesen látogatott el Münchenbe, hogy közölje Thomas Müllerrel, Mats Hummelsszel és Jérome Boatenggel, hogy nem számít rájuk a selejtezősorozatban.

Müller aztán remek formában futballozott Hansi Flick irányítása alatt a Bayernben, Hummels pedig a Borussia Dortmund védelmének vezérévé vált, a német szurkolók egyre nagyobb nyomást gyakoroltak a szövetségi kapitányra.

Annak ellenére, hogy Löw sokáig ragaszkodott döntéséhez, az Eb előtt úgy döntött, hogy ismét bizalmat szavaz a két rutinos világbajnoknak. Végül mindketten alapemberek voltak az Eb-n szereplő csapatban, Hummels az angolok ellen csapata egyik legjobbjának bizonyult, Müller viszont ajtó-ablak ziccert hibázott egygólos hátrányban.

Idén márciusban szégyenteljes vereséget szenvedett a Nationalelf Észak-Macedónia ellen vb-selejtezőn, az újabb blama után pedig sejthető volt, hogy már csak idő kérdése Löw búcsúja...

Löw végül tavasszal úgy döntött, nem tölti ki a 2022-es katari világbajnokságig szóló szerződését, és a kontinenstorna után távozik posztjáról. A szövetség elfogadta a döntését, utódja korábbi segítője, a Bayern éléről távozó Hansi Flick lesz.

Hasonló a szituáció, mint 2006-ban, hiszen ezúttal is az aktuális kapitány egyik (ezúttal korábbi) segítője veszi át a stafétát a válogatott élén.

A németek az utóbbi időben keresték igazi önmagukat, a legmegfelelőbb játékosokat, a legoptimálisabb játékrendszert, a leghatékonyabb taktikát.

De Löw mintha belefáradt volna, nem tudott megújulni, nem tudott főnixmadárként feltámadni és belátta, ebben ennyi volt. Még egyszer utoljára ugyan nekifutott, de a csoda elmaradt, négy meccsből csupán egyet tudott megnyerni a válogatott, Löw kalandja pedig a labdarúgás szentélyében, a Wembleyben ért véget.

Mindannyian csalódottak vagyunk, a játékosok, az edzők és az egész stáb is. Az utóbbi hetekben rengeteget dolgoztunk, remek volt a csapatszellem is, azonban sajnos a pályán ezeket nem tudtuk kamatoztatni. Gondolok itt arra is, hogy nem tudtuk kihasználni Timo Werner és Thomas Müller nagy helyzetét. Nyilvánvaló volt, hogy türelemjáték lesz, várható, hogy egy ilyen csatában nem sok lehetőség adódik.