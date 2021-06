Ha van egy kis pénze, csütörtökön megveheti Messit

Lionel Messi jövője továbbra is kérdéses. A zseniális futballista jelenleg a Copa Américán szerepel az argentin válogatottal, amely Ecuador ellen játszik a negyeddöntőben, miközben június 30-án, szerda éjfélkor lejár a szerződése a Barcelonánál. Ez azt jelenti, hogy csütörtöktől szabadon igazolható lesz minden idők egyik legjobb játékosa.

A 34 éves labdarúgó egy évvel ezelőtt közel járt ahhoz, hogy elhagyja a nevelőklubját, és a távozási szándékát közölte is Josep Maria Bartomeuval, a katalánok akkori elnökével, aki azonban nem engedte el legértékesebb játékosát, és jelezte az érdeklődő csapatoknak, hogy egy esetben tudnak Messivel tárgyalni, ha kifizetik a szerződésében szereplő 700 millió eurós kivásárlási árat. Erre természetesen nem került sor.

Azóta viszont történt néhány változás a klub háza táján, például a korábbi elnök, Joan Laporta visszatért, akinek legfontosabb célja az volt, hogy maradásra bírja Messit. Ám azóta eltelt négy hónap, és mégsem született megállapodás, vagyis

július 1-től bármelyik klub szabadon tárgyalhat a játékossal, és még csak a Barcelona beleegyezése sem kell hozzá.

Laporta egyébként nemcsak azért ragaszkodik a csatárhoz, mert a világ egyik legjobbja, hanem azért is sürgeti a szerződéshosszabbítást, mert mindenhol ismerik, a hiánya pedig üzleti, gazdasági szempontból felbecsülhetetlen károkat okozhatna az amúgy is pénzügyi gondokkal küzdő klubnak, elég csak a szponzorokra gondolni, akik közül többen is elpártolhatnának a Barcelonától.

Bár Laporta vélhetően minden követ megmozgat, hogy még éjfél előtt aláírják az új szerződéseket, a felekhez közel álló források szerint erre kevés az esély, mivel az igények még távol vannak egymástól.

Természetesen nem Messi az egyetlen, akinek lejár a megállapodása a klubjával. Több olyan kiváló futballista is van, akinek kérdéses a jövője, és szabadon igazolhatóvá válik július 1-től, így például az Európa-bajnokságról lemaradó Sergio Ramos, az olaszokkal a negyeddöntőbe jutó Gianluigi Donnarumma, vagy éppen az Újpest korábbi kapusa, az Eibarnál szereplő Marko Dmitrovics.

Az alábbi táblázatban a teljesség igénye nélkül megmutatjuk, kiknek jár le a szerződése szerdán éjfélkor.