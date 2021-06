Nem valószínű a Svájc–Ukrajna döntő, de legalább brutál jól fizetne

A hivatalos menetrend szerint pénteken a felső ág negyeddöntőit rendezik, 18 órakor Belgium–Olaszország, 21 órakor Svájc–Spanyolország találkozó lesz. Az alsó ág negyeddöntői szombaton jönnek: 18 órakor Csehország–Dánia, 21 órakor Anglia–Ukrajna meccs lesz.



A világ szinte összes fogadóirodája egyetért abban, hogy a nyolc döntőbe jutott csapat közül jelenleg Anglia a torna első számú esélyese. Sőt, mindegyiküknél Spanyolország, Olaszország, Belgium, Dánia a további „erősorrend”. Abban is egyetértenek a nagy irodák, hogy a végső győzelemre Ukrajna a legkevésbé esélyes, máshogy fogalmazva: Sevcsenkóék végső győzelmére fizetnek a legtöbbet (általában a tét 30-40-szeresét).





Ez alapján a negyeddöntők legegyértelműbb továbbjutójának a fogadóirodák az angol csapatot látják, ami azért sem meglepő mert a Gareth Southgate által összerakott és eddig magabiztosan teljesítő keret összértéke csaknem kétszer annyi, mint az alsó ágon szereplő másik három ország (Ukrajna, Csehország, Dánia) válogatott keretének összértéke.



A fogadóirodák oddsai szerint a hétvégén Olaszországban, Spanyolországban, Angliában és Dániában lesznek a legboldogabbak, vagyis ez a négy ország készülhet majd a jövő heti elődöntőkre. Aki erre a négy csapatra fogad egy szelvényen, az a betett összeg 12-szeresére számíthat. Ha azonban úgy gondolja, hogy Anglia elbukik Ukrajna ellen, akkor máris 65-szörös pénzt lehet hazavinni egy olasz, spanyol, dán, ukrán legjobb néggyel.







A fogadóirodák egyébként az Anglia–Spanyolország döntőt tartják a legvalószínűbbnek, de alig valamivel fizet rosszabbul egy Anglia–Olaszország illetve az Anglia–Belgium finálé (4,3; 5 illetve 6 az odds). Amennyiben nem hiszünk feltétel nélkül abban, hogy Harry Kane és Raheem Sterling a londoni döntőig viszi a csapatát, akkor egy spanyol–dán (10), egy olasz–dán (12) vagy egy belga–dán finálé (17) már szép pénzt hozna. Igazán nagyot kaszálni azonban azok tudnak, akik vannak olyan bátrak, hogy még ma megteszik a Svájc–Ukrajna döntőt: tízezer forinttal és az átlagosnál némivel több szerencsével akár 1,2 millió forintot is hazavihetnek.

És hogy ki lesz a gólkirály? A fogadóirodák természetesen erre is kínálnak fogadási lehetőséget. Az Eb hivatalos góllövőlistájának élmezőnye jelenleg így néz ki (vastagon kiemelve azok a játékosok, akiknek csapata még versenyben van a tornán, tehát gyarapíthatják góljaik számát):



1. Cristiano Ronaldo 5 góllal

2. PatrikSchick, Emil Forsberg és Karim Benzema 4-4 góllal

5. Haris Seferovic, Raheem Sterling, Romelu Lukaku, Georginio Wijnaldum, Robert Lewandowski 3-3 góllal.





A fogadóirodák nem nagyon bíznak abban, hogy bárki túlszárnyalja a hátralévő napokon a portugál C. Ronaldót, náluk még mindig az Európa-bajnoki címvédő válogatott csapatkapitánya a legfőbb esélyes a gólkirályi címre. Aki kicsit bátrabb, és hisz abban, hogy 2004 után (Milan Baros) ismét egy cseh játékos lesz a torna gólkirálya, az gyorsan tegye meg Patrik Schicket, az ötös nyereményszorzó egyáltalán nem rossz. Aki a belgákban és az őserőben hisz, annak Romelu Lukaku a jó döntés, a hetes odds mondjuk egy belga végső győzelemmel kombinálva már a befizetett pénzünk 56-szorosát adná vissza. Ami nagyon jó pénz, különösen, ha felidézzük: a jelenlegi világranglistát a belga válogatott vezeti.



Akik viszont az angol csapatnak szurkolnak és mondjuk Raheem Sterling gólkirályi címében hisznek, azok 1000 forintra 24-25 ezer forintos nyereményre spekulálhatnak. Ugyanez a játék Harry Kane esetében, körülbelül 78 ezer forintos nyereséggel kecsegtet.



A spanyol csapat végső sikerét várók, ha Álvaro Moratában látják a gólkirályt, akkor kb. 130-szoros pénzben reménykedhetnek.

Néhány fogadóirodánál nemcsak a pályán elért teljesítményre lehet fogadást kötni, hanem az UEFA által a torna végén megnevezett „torna játékosára” is. Itt most Raheem Sterling, Romelu Lukaku Kevin De Bruyne, Simon Kjaer, Sergio Busquets a sorrend, tehát ők a legesélyesebbek a címre. Persze az igazán bátrak is nagy pénzt szakíthatnak, hiszen Dani Olmo, vagy Domenico Berardi győzelme sem lehetetlen, és az ő sikerükkel megszázszorozhatnák pénzüket.



