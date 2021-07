Kinek folytatódik a tündérmeséje? Csehország–Dánia

A dánok egyik legjobbja három héttel ezelőtt a finnek elleni csoportmeccsen esett össze az első félidő végén, megállt a szíve és néhány percig a klinikai halál is beállt nála. Óriási szerencsével, valamint a csapat és a koppenhágai stadion orvosainak hatalmas munkájával sikerült megmenteni, majd a kórházban stabilizálták az állapotát. Néhány nappal később kapott egy szívritmus-szabályozót, majd a kórházból is kiengedték, azóta családjával pihen. A 29 éves középpályás szerencsére egyre jobban érzi magát, már közösségbe is mehet, és ment is.