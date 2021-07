A szíve miatt mindenki lemondott az Eb feltörekvő sztárjáról

A 25 éves támadó kisgyerekként szeretett bele a futballba, szülei elmondása alapján szinte semmi más nem érdekelte. Volt egy David Beckham-meze, abban rúgta a bőrt a hátsó kertben, az egyetlen játéka, amivel hajlandó volt foglalkozni, az a focilabda volt. A Vestec nevű ificsapatban kezdte bontogatni szárnyait, és olyan versenyszellem lakott benne, hogy minden olyan meccs után sírt, amikor kikaptak és/vagy nem rúgott gólt. Sőt, egy-egy kihagyott helyzet után is elpityeredett, emiatt le kellett cserélni.

Édesapja rendszeresen kritizálta az oldalvonal mellől, egészen addig, amíg az ifjú Patrik gyógyszere annyira elgurult, hogy visszamutatott neki egy középső ujjat.

Aztán 11 éves korában felfigyelt rá szülővárosa és egyben Csehország legnívósabb csapata, a Sparta Praha. Itt szépen mászott fel a korosztályos ranglétrán, míg végül 18 évesen bemutatkozhatott az élvonalban is. Persze az út itt sem volt zökkenőmentes, a Sparta akadémiájának vezetői egyszer behívatták egy olyan meccs után, ahol két gólt is szerzett. Azt hitte, dicshimnuszokat fog hallani, ehhez képest önzőnek és lustának titulálták, sőt azt is a fejéhez vágták, hogy ezzel a hozzáállással semmire sem fog menni és inkább vonuljon vissza.

A 2014–15-ös kiírásban alig kapott szerepet, a Sparta pedig 2015 nyarán kölcsönadta a városi rivális Bohemiansnek, ahol megtanult küzdeni és csapatban gondolkodni. Meg is lett az eredménye, 27 alkalommal lépett pályára a Synot Ligában, összesen nyolc gólt szerzett. 20 éves volt, Sparta pedig alig győzött válogatni a kérők között. A licitháborút a Sampdoria nyerte a négymillió eurós ajánlatával, így hát 2016-ban Genovába költözött, de vegyes érzésekkel:

Kicsit szomorú vagyok, mert sok barátot szereztem a Spartánál. De izgatottan várom az olaszországi kalandot, mindig is arról álmodtam, hogy külföldön játszhassak.

Eleinte nem igazán jutott szóhoz Fabio Quagliarella és Luis Muriel mögött, de aztán betalált a Juventus ellen, Marco Giampaolo pedig egyre több esélyt adott neki. Persze kritizálta is olykor, nem hagyta, hogy egyetlen Juve elleni gól a fejébe szálljon. Ahogy telt az idő, úgy bizonyosodott be, hogy jó vásárt csinált vele a Samp, Schick a bajnokságban 32 mérkőzésen 11-szer volt eredményes, az Olasz Kupában három meccs alatt kétszer. Nem meglepő, hogy nemcsak a középcsapatok, hanem a nagyok radarjára is felkerült. A Juventus 30,5 milliót lobogtatva kopogtatott, a felek pedig egymás kezébe is csaptak, csakhogy...

Az U21-es Európa-bajnokságról visszatérő Schick két egészségügyi teszten is megbukott.

A Juventus csapatorvosai szívproblémákat észleltek a csatárnál (egy korábbi betegsége szövődményeként begyulladt a szívizma), és bár leszögezték, hogy körülbelül egyhónapos pihenővel ez elmúlik, a vezetőség inkább elállt az üzlettől.

Schick visszament Genovába, ahol alaposan kipihente magát, az új tesztek pedig mindent rendben találtak. A Sampdoria ismét áruba bocsátotta, és már úgy tűnt, hogy az Inter lesz a befutó, aztán Schick kapott egy SMS-t, ami meggyőzte. Az üzenet küldője Francesco Totti volt, neki pedig nem mondhatott nemet. A Roma először csak kölcsönvette ötmillió euróért, de a szerződésben kötelező vásárlási opció is szerepelt, amennyiben teljesülnek bizonyos kritériumok, egy évvel később pedig véglegesítették a tranzakciót. Az átigazolás összértéke végül 42 millió eurónál állt meg különböző bónuszokkal együtt, amivel a Roma történetének legdrágább játékosa lett.

A teljesítménye viszont nem volt összhangban a vételárral, igaz, ebben az is szerepet játszott, hogy sokszor nem saját posztján kellett helytállnia (az Edin Dzekóé volt), hanem a jobb szélen, ami idegen szerepkör volt számára. A helyzetén az sem segített, hogy 2017 decemberében a Juventus ellen a 94. percben ordító ziccert rontott, a Roma pedig 1–0-s vereséget szenvedett.

Két szezon alatt 58 mérkőzés és mindössze nyolc gól volt a mérlege, jöhetett az újabb kölcsönadás 2019-ben, így került hősünk Lipcsébe.

Timo Werner oldalán (vagy olykor a helyén) már sokkal jobban ment neki, 22 találkozón 10-szer köszönt be a Bundesligában, átlagban 130 percenként eredményes volt.

Ezek után már vissza sem tért Rómába, maradt Németországban, a „farkasok” ugyanis eladták a Bayer Leverkusennek 26,5 millió euróért. A gyógyszergyáriak színeiben 37-szer szerepelt az előző szezonban, 13 gólt tett a közösbe, és végre megszerezte első gólját az európai kupaporondon.

Nem is lehetett kérdés, hogy Jaroslav Silhavy szövetségi kapitány beválogatja, ráadásul az Európa-bajnokságot megelőző 10 válogatottbeli mérkőzésén hatszor is betalált.

Nem kellett sokat várni arra, hogy meghálálja a bizalmat, sőt! A Skócia elleni, Glasgowban rendezett első mérkőzésen azonnal megrúgta az Eb, vagy inkább az év gólját. 45,4 méterről vette be David Marshall kapuját a legendás Hampden Parkban, ami az Eb-k történetének legtávolabbi gólja (1980 óta mérik ezeket), ezzel lett 0–2, és ez a fantasztikus lövés sokakkal feledtette, hogy az első találat is az ő nevéhez fűződött.

Ha esetleg valaki azt hitte volna, hogy Schicknek ez 15 perc hírnevet adott, meg hogy ez pünkösdi királyság, az biztosan csalódott, négy nappal később ugyanis a horvátok kapuját is bevette tizenegyesből azok után, hogy Dejan Lovren arcon könyökölte, őt pedig az sem zavarta, hogy véres fejjel kellett elvégeznie a büntetőt.

Az angoloktól ugyan kikaptak 1–0-ra, de a továbbjutás így sem forgott kockán. A cseh válogatott három góllal állt a csoportkör után, mindet Schick lőtte.

A hollandok elleni, budapesti nyolcaddöntő első félideje nem feltétlenül róla szólt (noha övé volt a játékrész egyetlen kapura tartó lövése), a másodikban viszont meghatározó szerepet játszott.

Az 52. percben ő szorongatta Matthijs de Ligtet, amikor a holland hátvéd kézzel ért hozzá a labdához, amiért először sárga, a videós visszanézés után pedig piros lapot kapott.

Nyilvánvalóan ez jelentette a fordulópontot a találkozón, majd jött a 68. percben Tomas Holes fejese, 12 perccel később pedig a már-már menetrend szerinti Schick-gól. Akárcsak a skótok elleni első gólnál, itt is tökéletesen érkezett egy centerezésre, amit pontosan is helyezett a rövid sarokba, Maarten Stekelenburg lába mellé.

Szerzett egy klasszikus csatárgólt, volt egy fejese, a tizenegyesnél sem remegett meg a lába (ami ezen az Eb-n ritkaságszámba megy), és persze a félpályás megoldása, amiről az egész világ napokig beszélt.

Ma a dánok ellen folytathatja a gólgyártást a negyeddöntőben (18 óra – élőben az Indexen), és tovább srófolhatja az árát, ami már így is biztosan magasabban van, mint a 23 millió eurót, amennyire a Transfermarkt tartotta még az Eb előtt.

(Borítókép: Patrik Schick tizenegyese Horvátország ellen. Fotó: Getty Images.)