Négy csapat, egy cél – ki lesz az Európa-bajnok?

Az angol válogatott Ukrajna elleni 4–0-s győzelmével kialakult a legjobb négy mezőnye az Európa-bajnokságon, lássuk, hogyan folytatják a felek.

Így folytatják a csapatok

Már csak három meccs van hátra az Európa-bajnokságból, kedden 21 órakor Olaszország és Spanyolország csap össze a londoni elődöntőben, szerdán 21 órakor pedig Anglia és Dánia. A két győztes a vasárnap 21 órakor kezdődő fináléban mérkőzik meg egymással.

Így jutottak el idáig a felek

Hibátlan olaszok

A squadra azzurra alaposan bekezdett, hiszen Törökországot és Svájcot is 3–0-ra legyőzte, a csoportkör zárásán Wales sem okozott gondot (1–0), majd a nyolcaddöntőben ráadásban Ausztria, a negyeddöntőben pedig rendes játékidőben Belgium ellen nyert 2–1-re.

Az olasz gárda először nyert meg egymást követő öt Eb-meccset, ezzel beállította a rekordot. A selejtezőket is beleszámítva 15. sikernél jár az együttes, ezzel pont a legutóbbi legyőzött Belgiumot (14) megelőzve új rekordot állított fel.

Újabb spanyol aranyra fel?

Azt nehéz lenne állítani, hogy hengerelnek a spanyolok, már ha csak a 90 perceket nézzük, hiszen egy győzelem mellett négyszer is ikszeltek. A nyitányon Svédország ellen hagytak ki mindent (0–0), a második körben a lengyelek ellen büntetőt is rontottak (1–1), a szlovákok ellen viszont kinyílt a gólzsák (5–0).

A horvátok ellen is ötig jutottak, de csak ráadásban nyertek (5–3), Svájc ellen pedig csak a tizenegyesek döntöttek (1–1, 3–1). A háromszoros Európa-bajnok együttes a hatodik gárda, amely két ráadásos meccset is meg tudott nyerni a kontinensviadalon, a korábbi öt egyaránt aranyérmes lett...

Három évtized után jöhet az újabb dán csoda

A dánok számára rémálomszerűen indult az Eb, hiszen hiába voltak óriási fölényben Finnország (0–1) és Belgium (1–2) ellen is, két vereséggel rajtoltak, és akkor arról ne is beszéljünk, mekkora sokkot jelentett Christian Eriksen összeesése a nyitómeccsen... Szerencsére a 29 éves középpályás már jól van, akárcsak a válogatott, amely a továbbjutásról döntő harmadik meccsen négy gólt vágott Oroszországnak, (4–1) majd a 16 között Walesnek (4–0) is.

A negyeddöntőben a hollandokat kiejtő cseheknél is jobbnak bizonyultak (2–1), ezzel 29 év után jutottak újra a négy közé, ez pedig a leghosszabb időszak két elődöntő között. 1992-ben egyébként az eredetileg ki sem jutó dán válogatott aranyérmes lett...

Még gólt sem kaptak az angolok

A „háromoroszlánosok” finoman szólva is minimalista módon jutottak tovább a csoportból, hiszen a vb-döntős Horvátország és Csehország ellen is 1–0-ra nyertek, a kettő között pedig 0–0-t játszottak a skótokkal. A nyolcaddöntőben megduplázták a góltermésüket Németország ellen (2–0), a negyeddöntőben pedig ugyanezt tették Ukrajnával szemben (4–0), miközben Jordan Pickford hálója továbbra is érintetetlen.

Anglia egymást követő hét meccsen húzta le a rolót, ami nemzeti csúcs, 662 perc óta nem kapott gólt. Gareth Southgat Alf Ramsey 1960-as években bemutatott remeklése óta az első kapitány, aki világbajnokságon és Európa-bajnokságon is a négy közé vezette a válogatottat. Az angolok legutóbb négy gólt egy kieséses szakaszban játszott meccsen 1966-ban szereztek. Akkor mondjuk vb-aranyat ért az NSZK elleni ráadásos 4:2.

A hazai pálya előnye?

Mind a négy elődöntős elmondhatja magáról, hogy mind a három csoportmeccset hazai közönség előtt játszhatta, hiszen Anglia, Dánia, Olaszország és Spanyolország is társrendezője a viadalnak.

Az angolok emellett a nyolcaddöntőben is otthon játszhattak, sőt, az elődöntőt és a finálét is a Wembleyben rendezik. Végre 55 év után a futball tényleg hazatér?

Enyhe spanyol fölény

Az elődöntő első párharcában ez már a 34. ütközet lesz Spanyolország és Olaszország között, előbbi 12 döntetlen mellett ugyanennyiszer nyert, utóbbi 9 alkalommal örülhetett.

Sorozatban a negyedik Eb-n kerül sor a felek találkozására, ez pedig rendkívül testvériesen alakult, hiszen a 2008-as negyeddöntőben ikszre végeztek a felek (a spanyolok nyertek büntetőkkel, végül pedig aranyérmesek lettek), négy évvel később a döntőben 4–0-ra győztek Fernando Torresék, a 2016-os viadal nyolcaddöntőjében viszont Giorgio Chielliniék örülhettek (2–0).

Legutóbb a 2018-as vb-selejtezők során néztek farkasszemet egymással, akkor a spanyolok otthon 3–0-ra nyertek, idegenben 1–1-re végeztek, és csoportelsők lettek, míg az olaszok elhasaltak a svédek elleni pótselejtezőn.

Masszívabb angol dominancia, de...

A másik párharcban az angolok nyertek 12 alkalommal eddig, öt döntetlen és négy vereség mellett. Ugyanakkor a Nemzetek Ligájában a britek most egyszer sem örülhettek, az idegenbeli 0–0 után otthon kilenc fővel zárva 0–1-re végeztek.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

kedd 21.00: Olaszország–Spanyolország (Wembley)

szerda 21.00: Anglia–Dánia (Wembley)

DÖNTŐ

vasárnap 21.00: az elődöntő győztesei (Wembley)

