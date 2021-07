Gigászi harc a négy közé jutásért

Mindössze három mérkőzés maradt hátra az Európa-bajnokságból, miután szombaton lejátszották a két hátralevő negyeddöntőt is. A legjobb négy közé Spanyolország és Olaszország jutott be pénteken, a két válogatotthoz pedig csatlakozott Dánia és Anglia is.

A spanyolok hiába szerezték meg a vezetést Svájc ellen egy öngóllal – Denis Zakaria talált a saját kapujába –, nem tudták megtartani az előnyüket, Xherdan Shaqiri a 68. percben gólra váltotta Remo Freuler passzát. A középpályás kilenc perccel később piros lapot kapott brutális belépője után, de Spanyolország nem tudta kihasználni az emberelőnyt, így végül tizenegyesekkel dőlt el a továbbjutás sorsa: a kilencből csak négy kötött ki a kapuban, a svájciak csak egyet, míg a spanyolok hármat tudtak értékesíteni, így ők jutottak tovább.

A játéknap másik mérkőzésén Olaszország örülhetett, miután Nicolo Barella és Lorenzo Insigne góljára Romelu Lukaku csak eggyel tudott válaszolni. Az olaszok így 2–1-re nyertek, igaz, boldogságuk nem lehetett felhőtlen, mivel Leonardo Spinazzola súlyos sérülést, Achilles-ín-szakadást szenvedett, így hosszú hónapokra kidőlt.

A negyeddöntő másik két mérkőzését szombaton rendezték, előbb a Csehország–Dánia mérkőzés, majd az Ukrajna–Anglia találkozót. A dánok hamar, már az 5. percben megszerezték a vezetést Thomas Delaney révén, majd Kasper Dolberg góljával még a szünet előtt növelték az előnyüket. A csehek a fordulás után rögtön szépítettek Patrik Schick góljával, aki ezzel beérte a góllövőlista élén Cristiano Ronaldót, ám egyenlíteni nem tudtak már, így a dánok 2–1-gyel jutottak a legjobb négy közé.

13 Galéria: Látványos, izgalmas mérkőzéseket hozott a negyeddöntő Fotó: Anton Vaganov / pool / Reuters

Az elődöntőben pedig Anglia ellen játszanak, amely könnyedén átgázolt Ukrajnán. Harry Kane két gólt szerzett, Luke Shaw pedig két gólpasszt adott, ráadásul Harry Maguire és Jordan Henderson is betalált, így az angolok 4–0-ra nyertek, és 25 év után először Európa-bajnoki elődöntőt játszanak.

(Borítókép: Csehország - Dánia. Fotó: Tolga Bozoglu - Pool / Getty Images Hungary)