Az olasz–spanyol meccsen biztosan jól fogunk szórakozni

Olaszország hibátlan mérleggel, ötből öt meccset megnyerve – Törökország (3–0), Svájc (3–0), Wales (1–0), Ausztria (2–1), Belgium (2–1) – jutott a legjobb négy közé. A selejtezőket is beleszámítva sorozatban 15 sikernél jár Roberto Mancini együttese, ez pedig rekord, éppen a negyeddöntőben búcsúztatott belgák 14 meccses csúcsát adta át a múltnak.

Fejtörést egyedül a torna egyik legjobb játékosának, Leonardo Spinazzolának a pótlása okozhat a szövetségi kapitánynak, aki a Belgium elleni mérkőzés 79. percében szenvedett súlyos sérülést, zokogva hagyta el a pályát. Mint később kiderült, az AS Roma balhátvédjének elszakadt az Achilles-ina, így minimum féléves kihagyás vár rá. A 28 éves játékos – akit a folytatásban minden bizonnyal Emerson Palmieri pótol majd a védelemben – a találkozó másnapján meglátogatta csapattársait az olaszok bázisán, akik óriási szeretettel és tapsviharral fogadták.

Óriási veszteség, hogy a folytatásban már nem számíthatunk rá. Szenzációs tornája volt, nem ezt érdemelte, nálam így is az Eb egyik legjobb játékosa

– mondta Mancini, akivel egyetértett a belgák elleni meccs legjobbjának választott Lorenzo Insigne is, azzal a kiegészítéssel, hogy most már csak Spinazzola miatt is szeretnék megnyerni az aranyérmet.

Federico Chiesa is rendkívül sajnálja társát, és mielőbbi felépülést kívánt neki, a Juventus támadója viszont már a spanyolok elleni csatáról is beszélt.

Luis Enrique csapata általában 4–3–3-as felállásban játszik, mi szerintem dinamikusabbak vagyunk náluk a pályán. Változtatjuk a pozíciónkat támadásban és védekezésben, ettől függetlenül hasonló a két csapat stílusa, amely a labdatartásra, a feltolt védekezésre és a magas presszingre épül. A spanyolok és mi is szeretünk dominálni a meccseken, biztos vagyok benne, hogy a szurkolók jól fognak szórakozni az egymás elleni találkozónkon.

Chiesa juvés csapattársával, Álvaro Moratával néz majd farkasszemet az elődöntőben. „Érdekes lesz ellene játszani, nagyon jóban vagyunk; amikor a Juventushoz szerződtem, ő segített nekem a legtöbbet a beilleszkedésben. Gratuláltunk egymásnak a nyolcaddöntős gólokhoz, biztosan szeretettel köszöntjük majd egymást a meccs előtt, ám ilyen a futball, 90 vagy 120 percig félre kell tennünk az érzelmeket.”

Nicoló Barella elárulta, csodálattal nézte azt a spanyol csapatot, amely egymás után két Európa-bajnokságot, közte pedig egy világbajnokságot is nyert. Xavi és Andrés Iniesta játéka rendkívüli módon inspirálta fiatalabb korában, de szerinte nem csak neki volt példaképe a Barcelona legendás duója.

„Most is egységes csapata van a riválisunknak, stabil, minőségi játékosokkal, és a középpályán ott van Sergio Busquets, aki tapasztalatával rendkívül sokat jelent a fiataloknak.”

Hogy pontosan mit is jelent Busquets játéka a spanyoloknak, azt talán a korábbi szövetségi kapitány és a Real Madrid ikonikus edzője, Vicente del Bosque fogalmazta meg tökéletesen:

„Ha a meccset nézed, nem látod Busquetset. Ha viszont őt nézed, látod az egész meccset.”

Ha már ennyi szó esett a spanyolok csapatkapitányáról, idézzük az ő szavait is, aki megnevezte azokat a játékosokat, akikre majd leginkább figyelnie kell Spanyolországnak.

Az olaszok hozzánk hasonlóan szeretik irányítani a meccseket, ezért kulcsfontosságú, hogy a középpályán Jorginhót és Marco Verrattit kivegyük a játékból. A támadósorban Insigne a legveszélyesebb, nem szabad teret hagynunk neki, különben a sebességével és a technikájával gondot okozhat nekünk.

A Barca játékosa a két rutinos hátvédet, Giorgio Chiellinit és Leonardo Bonuccit is kiemelte, akik annak ellenére, hogy már nem a fiatal generáció tagjai, óriási erősségei a squadra azzurrának.

A spanyolok egyébként az elődöntőbe jutás ellenére egyelőre visszafogott teljesítményt nyújtottak a kontinensviadalon, a rendes játékidőt tekintve egyedül a szlovákokat tudták legyőzni, igaz, őket alaposan kitömték (5–0). Ezen kívül viszont a csoportban a svédekkel (0–0) és a lengyelekkel (1–1) is döntetlent játszottak, ahogyan a horvátokat is csak a hosszabbításban gyűrték le a nyolcaddöntőben (3–3, 5–3), Svájcot pedig csupán tizenegyespárbajban (1–1; 3–1) fektették két vállra a legjobb nyolc között.

Két dolog miatt azonban bizakodhatnak: egyrészt Spanyolország a hatodik csapat az Eb-k történetében, ami két, hosszabbításba torkolló, egyenes kieséses mérkőzést is megnyert, az előző öt pedig kivétel nélkül Európa-bajnok lett.

Másrészt Luis enrique első meccsét éppen a Wembley-ben játszotta a spanyol válogatott kispadján, és 2–1-re legyőzte az angolokat a nemzetek ligájában.

Akár az a csata is összejöhet majd a fináléban, előtte viszont a spanyoloknak Olaszországot, Angliának pedig Dániát kell kipipálnia.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

kedd 21.00: Olaszország–Spanyolország (Wembley)

szerda 21.00: Anglia–Dánia (Wembley)

DÖNTŐ

vasárnap 21.00: az elődöntő győztesei (Wembley)

(Borítókép: Roberto Mancini, Luis Enrique. Fotó: Claudio Villa, Gonzalo Arroyo / UEFA, Getty Images Hungary)