Új vezetőedzője van a török Fenerbahce csapatának. A portugáli Vítor Pereira lesz az isztambuli klub edzője, aki ragaszkodik Szalai Attila maradásához – írja az aksam.com.tr szerint

a tréner rögtön hangsúlyozta, hogy mindenképpen jövőre is szeretné megtartani a magyar bekket.

A magyar válogatott védője remek teljesítményt nyújtott az Európa-bajnokságon. Nem is csoda, hogy rengeteg csapat érdeklődött iránta. A nemzetközi sportsajtó arról írt korábban, hogy az Atlético Madrid, a Sevilla, a West Ham United, a Leicester City, a Roma, a Napoli és a Lazio is érdeklődést mutat iránta. Ahogy a Leeds United is, amelynek Marco Rossi beajánlotta Szalait.