Valóra váltja gyerekkori álmát a németek világbajnok labdarúgója

Hazatér és Lengyelországban folytatja pályafutását a német válogatottal 2014-ben világbajnokságot nyerő Lukas Podolski.

A 36 éves támadó legutóbb a török Antalyaspor labdarúgója volt, most pedig a Gornik Zabzre futballistája lesz, a Bild információi szerint a felek egy plusz egyéves megállapodást kötöttek.

Podolski korábban többször is beszélt arról, hogy vágya, hogy karrierjét Zabrze városában fejezze be, mindössze tíz percre szülővárosától, Gliwicétől. Az álom most valóra válik.

A lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokság július 23-án kezdődik. A Gornik a legutóbbi idényben a tizedik helyen végzett.