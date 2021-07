Dagad a botrány Griezmann és a Barca körül a rasszista videó miatt

Továbbra sem csitulnak a kedélyek Antonine Griezmann és Ousmane Dembélé botránya körül.

Mindkét futballista részt vett az Európa-bajnokságon, amelyen Franciaország leszerepelt, és már a nyolcaddöntőben búcsúzott Svájc ellen. Azóta számos teória látott napvilágot, hogy mi lehetett az oka a világbajnoki címvédő vesszőfutásának, sőt azóta előkerült egy botrányos videó is, amelyben Griezmann és Dembélé ázsiai emberekből csinál viccet.

A felvétel, amely a Barcelona japán túráján készült 2019-ben, bejárta a világot, a katalánok két futballistája pedig azóta nem győz magyarázkodni és bocsánatot kérni. Bár Dembélé volt az, aki minősíthetetlen hangnemben beszélt, Griezmann felelőssége sem kisebb, aki végig nevetett a csapattársával.

Mindig is elzárkóztam a diszkrimináció minden formájától. Sokan olyan embernek akartak beállítani engem az elmúlt napokban, amilyen nem vagyok. Határozottan cáfolom az ellenem felhozott vádakat, és sajnálom, ha megsértettem a japán barátaimat

– írta Twitter-oldalán Griezmann.

Csakhogy úgy tűnik, hiába kért elnézést a harmincéves játékos, ez nem hat meg mindenkit.

A Barcelonát szponzoráló japán székhelyű Rakuten egyáltalán nem nézi jó szemmel a történteket – írja a 101greatgoals.com.

A klub szponzoraként és túraszervezőjeként nagyon sajnáljuk, hogy a Barcelona játékosai diszkriminatív megjegyzéseket tettek. A Rakuten támogatta a klubot és a filozófiáját, de az ilyen kijelentések elfogadhatatlanok. Tiltakozunk ellen, és kikérjük a Barcelona álláspontját

– írta Mikitani Hirosi, a cég vezérigazgatója.

Emellett a Konami, a japán videójáték-fejlesztő is jelezte, megengedhetetlen ez a stílus, és rögtön kirúgták Griezmannt, aki a közelmúltban lett a céghez tartozó Yu-Gi-Oh! japán gyűjtögetős kártyajáték nagykövete. A Konami egyébként szintén a Barcelona szponzora, vagyis a Griezmann nemcsak saját magát, hanem a klubját is bajba sodorta a megnyilvánulásával, ahogy Dembélé is.

A történtek után a Barcelona szerdán közleményt jelentetett meg a honlapján, amelyben elnézést kér játékosai viselkedéséért a japán és az ázsiai emberektől, rajongóktól, partnerektől.

A klub leszögezi, hogy a két játékos tette egyáltalán nem tükrözi a Barcelona által képviselt értékeket, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a rasszizmus és a diszkrimináció minden szinten eltűnjön a csapatból.

A közlemény arra is kitér, hogy mindez 2019-ben, az előző vezetőség regnálása alatt történt, a mostani pedig elkötelezett amellett, hogy ezen a téren is fejlődjenek, és hogy ez a botrány ne ismétlődjön meg.

A klub azzal zárja a hivatalos állásfoglalást, hogy a játékosok már elnézést kértek a tettükért, a vezetés pedig házon belül fogja elrendezni a dolgokat. Azaz konkrét büntetésről nem esik szó.