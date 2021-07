Kilenc év aszály után visszatért a spanyol futball

Bár büntetőpárbajban alulmaradt az olasz válogatottal szemben az Eb-elődöntőben, újra van spanyol futball – vélekedett a hispánokat trenírozó Luis Enrique.

A spanyol együttes két döntetlennel indította a kontinensviadalt, majd ötöt vágott Szlovákiának, ahogyan hosszabbítás után Horvátországnak is a nyolcaddöntőben. Svájc ellen büntetőkkel jutott tovább a gárda, az elődöntőben azonban ez már nem sikerült, az olasz rúgók biztosabbnak bizonyultak.

A 2008-ban és 2012-ben Európa-, 2010-ben világbajnok spanyolok 2014-ben a 23., 2018-ban a 10. helyen zárták a mundialt, a kettő között pedig ugyancsak a 10. pozícióban végeztek a franciaországi Eb-n.

Remek Európa-bajnokságot zártunk. Kilenc év aszály után visszatért Spanyolország

– mondta Luis Enrique a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Hatalmas elismerés illeti az együttest, mert a játékosok elképesztő munkát végeztek. Megköszöntem Moratának a játékát, megöleltem; esélyt adott arra, hogy tovább álmodjunk

– utalt az egyenlítésére Enrique, miután a támadó a büntetőpárbajban hibázott.

„Büszke vagyok a látottakra. Mindenki szuper volt, még azok is, akik nagyon kevés lehetőséghez jutottak. Olyan csapatot akartunk építeni, amire a szurkolók büszkék lehetnek, és sikerrel jártunk. Amikor ezt teszed, tudnod kell győzni és veszíteni is, nem sírsz, hanem felállsz és mész tovább” – vélekedett a tréner, aki külön is kiemelt egy fiatalt.

Látta valaki, mit művelt Pedri? Ez a 18 éves kölyök? Senkitől sem láttam ilyet, még Andrés Iniestától sem.

Ami a spanyol lapokat illeti, az As maximális büntetésként aposztrofálja a vereséget, „viszlát, döntő” felütéssel, a Marcán Luis Enriquét nagybetűs EDZŐ-nek írják le a tornát követően, a búcsú után pedig a „Becsülettel” címlappal jelentkeztek.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

OLASZORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 1–1 (0–0) tizenegyesekkel: 4–2

London, Wembley, 57 811 néző. Vezette: Brych (német)

OLASZORSZÁG: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Tolói, 73.) – Barella (Locatelli, 85.), Jorginho, Verratti (Pessina, 73.) – Chiesa (Bernardeschi, 107.), Immobile (Berardi, 61.), Insigne (Belotti, 85.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

SPANYOLORSZÁG: Simón – Azpilicueta (M. Llorente, 85.), E. García (P. Torres, 109.), Laporte, Alba – Koke, Busquets (Thiago Alcántara, 106.), Pedri (Koke, 70.) – Ferran Torres (Morata, 61.), Oyarzabal (G. Moreno, 70.), Olmo. Szövetségi kapitány: Luis Enrique

Gólszerző: Chiesa (60.), ill. Morata (80.)