Kane király, a bátor Southgate és minden idők álma

Az angol napilapok címlapját és hátoldalát is a Dániát szerda este 2–1-re legyőző labdarúgó-válogatott és annak szövetségi kapitánya, Gareth Southgate foglalta el csütörtök reggel, miután a sikerrel a szigetország csapata 55 év szünet után újra döntőbe jutott egy nagy futballtornán.

A részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság vasárnapi fináléját az olaszokkal játsszák majd a társházigazda angolok, akik saját közönségük előtt, a Wembley Stadionban szállhatnak harcba a trófeáért.

Southgate tanítványai szerdán hosszabbításban, Harry Kane góljával múlták felül a dánokat, a legtöbb napilap pedig a Daily Mirrorhoz hasonlóan a több mint fél évszázados sikertelenség megszakadását ünnepelte. Anglia az 1966-os világbajnoki címe óta nem volt döntős sem vb-n, sem Eb-n.

Ez minden idők legnagyszerűbb álma?

– tette fel a kérdést a Daily Star, miközben a The Independent egyenesen „Történelemgyárosnak” titulálta a válogatottat.

Anglia a döntőben, a döntőben! – ezek a legfurcsább, leginkább kivételes és leggyönyörűbb szavak, amelyeket leírhatok, olvashatok, vagy egyáltalán elképzelhetek

– írta a The Times hasábjain Henry Winter, majd így folytatta:

1966. július 30. után Anglia válogatottja újra pályára léphet, és trófeáért játszhat. Lehetséges, hogy véget ér 55 év fájdalma?

A Daily Mail Southgate munkáját dicsérte, a kapitány játékosként tizenegyest hibázott az 1996-os kontinenstorna elődöntőjében, amióta pedig a válogatottat irányítja, számos kritikát kapott taktikai elképzelései miatt.

Megvan a bátorsága ahhoz, hogy vállalja a népszerűtlenséget, és a bűnbak szerepét, ha valami nem sikerül jól – olvasható a lapban, melyben a cikk szerzője, Martin Samuel úgy fogalmazott: a cél szentesíti az eszközt, és minden eddigi döntés védhető azzal, hogy az angolok ott vannak a döntőben. Ez a labdarúgás, és végül kiderült, hogy Anglia valójában kifejezetten jó benne. Csípjék meg magukat, és higgyenek továbbra is a szemüknek, mert ez az, amit ez a csapat és a szövetségi kapitány megérdemel.

A The Guardian Kane-t emelte ki, aki Gary Linekerrel holtversenyben az angolok legeredményesebb futballistája lett a nagy tornákon szerzett 10 góljával.

A The Times az euforikus ünneplésről számolt be, amely nemcsak a Wembley Stadionban és környékén, hanem a pubokban, a bárokban és az utcákon is tetten érhető volt szerda este.

Ha pedig ez ennyire csodálatos érzés volt, akkor csak képzeljük el azt a delíriumot, amelyet akkor éreznék, ha Anglia megnyerné a 2020-as Európa-bajnokságot

– áll a lapban.

A Metro a Végre ott vagyunk (Finally there) szójátékkal élt, kiemelve a döntőt jelentő final szócskát, hátlapján pedig Kane Királyként aposztrofálta a győztes gólt szerző kapitányt.

A The Sun sem finomkodott a címmel:

Valószínűleg a legjobb érzés a világon

– hirdették.

A kontinenstorna fináléja vasárnap 21 órakor kezdődik.

109 Olaszország

78 Anglia

EURÓPA-BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

Anglia–Dánia 2–1 (1–1, 1–1), hosszabbítás után

London, Wembley Stadion. Vezette: Makkelie (holland)

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – K. Phillips, Rice (Henderson, 95.) – Saka (Grealish, 69.; Trippier 105), Mount (Foden, 95.), Sterling – Kane. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate.

DÁNIA: Schmeichel – A. Christensen (Andersen, 79.), Kjaer, Vestergaard – Stryger Larsen (Wass, 67.), Höjbjerg, Delaney (Jensen 88.), Maehle – Damsgaard (Poulsen, 67.), Braithwaite – Dolberg (Norgaard, 67.). Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand.

Gólszerzők: Kjaer (öngól, 39.), Kane (104.), ill. Damsgaard (30.)



DÖNTŐ

vasárnap 21.00: Olaszország–Anglia (Wembley)

(MTI/Index)

(Borítókép: Hasan Esen/Anadolu Agency via Getty Images)