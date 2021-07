Mancini a tökéletes szakács, aki tudja, mi kell egy remek ételhez

Jó házigazdához méltóan az angolok előbb az olaszoknak adtak lehetőséget, hogy elmondják, mit várnak a finálétól, íme Mancini gondolatai:

Több szempontból is nehéz meccs vár ránk, de nekünk csak a saját játékunkra kell koncentrálnunk és arra, hogy megvalósítsuk azokat a dolgokat, amelyekkel a döntőre készültünk. Minden pillanatát szeretnénk kiélvezni a finálénak, hogy aztán elmehessünk a megérdemelt pihenőre.”

A házigazdával kapcsolatban az 56 éves szakember elmondta, Angliának nagyszerű csapata van, rengeteg jó játékossal, de különösen Raheem Sterlingre kell majd figyelniük. „Rengeteget fejlődött az utóbbi időben, ám óriási hiba lenne csak egy emberre összpontosítani, hiszen az ellenfelünk keretét gyakorlatilag egytől egyig kiváló futballisták alkotják.

Harry Kane az egyik legjobb középcsatár a világon, az angol támadósor gyors és technikás, így a védelmünktől talán az eddigieknél is nagyobb figyelemre és koncentrációra lesz szükség.”

Mancini arról is beszélt, hogy immáron több mint 50 napja vannak összezárva a játékosokkal, ez az időszak pedig rendkívül összekovácsolta az olasz válogatottat, többek között ennek tudható be a döntőbe jutás. Amely azonban véleménye szerint elsősorban annak köszönhető, hogy a keretben lévő minden labdarúgó több mint 100 százalékot adott ki magából ebben az időszakban.

Végül arra a kérdésre, hogy vajon ez lesz-e edzői karrierje legfontosabb mérkőzése, hosszas gondolkodás után egy mosoly kíséretében annyit válaszolt:

Igen. Azt mantrázzuk az elődöntő megnyerése óta: játék és szórakozás. A döntőben is ennek szellemében lépünk majd pályára.”

Az olasz csapat kapitánya, Giorgio Chiellini szintén a csapat körül uralkodó hangulatot emelte ki. „Hihetetlen ez a kaland, amiben most már több mint egy hónapja közösen részt veszünk. Természetesen most már egészen más érzések kavarognak bennünk, mint a tornát megelőzően, vagy az elején.

Boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek a varázslatos utazásnak, mindenki nagyszerű munkát végzett a mögöttünk hagyott időszakban, de vasárnap este szeretnénk megkoronázni az eddigi teljesítményünket.”

A Juventus rutinos hátvédje hozzátette, tisztában van a korával és hogy talán ez az utolsó lehetősége valami nagyon nagy dolgot elérni, éppen ezért akarja kiélvezni minden egyes percét, és ezért mosolyog állandóan, vagy viccelődik mindenkivel.

Mindenkinek megvan a szerepe és mindenki nélkülözhetetlen láncszeme a gépezetünknek. Van egy nagyszerű szakácsunk, aki pontosan tudja, hogyan kell keverni a fűszereket ahhoz, hogy a végén egy rendkívül finom ételt tegyen le az asztalra.”

Angliát is a csapatkapitány, Harry Kane képviselte a sajtótájékoztatón. „Azzal a céllal vágtunk neki a tornának, hogy megnyerjük. Most már csak egy akadály van előttünk, amelyet ha már ideáig jutottunk, szeretnénk sikerrel venni” – nyilatkozta a Tottenham támadója, aki kitért az olaszok játékára is.

Tapasztaltabb játékos vagyok a 2018-as világbajnokság óta, ahol szintén remek tornánk volt, ám a végeredmény nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. Nem érdekel, hogy gólt szerzek-e a döntőben vagy sem, ahogyan az sem hogy hogyan nyerjük meg a meccset, a legfontosabb csak az, hogy a végén mi emeljük magasba a trófeát.”

Anglia szövetségi kapitánya, Gareth Southgate nem akart felülni a Chiellini által említett gasztronómiai vonatra, annyit azonban elárult, reméli csapata megtalálja az olaszok elleni legjobb receptet.

Azért vagyunk itt, hogy nyerjünk. Minden angol embert képviselünk a fináléban, pontosan tudjuk, mit jelentene a szurkolóknak a trófea, úgyhogy azt szeretnénk, hogy végre hazatérjen! A játékosaim készen állnak, szerencsére sokuknak volt már tapasztalta ehhez hasonló nagy meccseken részt venni, úgyhogy nem féltem a csapatot.”

Elmondása szerint az lesz a legfontosabb a fináléban, hogy a futballisták ne azon gondolkozzanak, hogy Eb-döntőben játszanak, hanem hogy kizárjanak minden külső tényezőt és úgy tekintsenek a meccsre, mintha egy lenne a sok közül.

„A torna ezen szakaszában már nem lehet újat mutatni. Talán a mentális felkészülés fontosabb is, mint a fizikális, de remek szakemberekkel vagyunk körülvéve, úgyhogy ezen a téren sem lehet problémánk.”

Southgate az olasz csapattal kapcsolatos kötelező tiszteletköröket is lefutotta.

Nagyszerű csapatuk, remek edzőjük és tökéletes taktikájuk van. De nekünk is megvannak az erősségeink, bízom benne, hogy utóbbi fog dominálni a fináléban.”

Hogy végül a Michelin-csillagnak is beillő Eb-aranyérmet az olasz válogatott szerzi meg, vagy az angol csapat ünnepelhet tornagyőzelmet 55 év után, az vasárnap 21.00 órától derül ki.

Ki nyeri meg az Eb-döntőt? 12164 Olaszország

3519 Anglia

EURÓPA-BAJNOKSÁG

DÖNTŐ

vasárnap 21.00: Olaszország–Anglia (Wembley)

