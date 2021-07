II. Erzsébet királynő is üzent az angol válogatottnak

Mint ismert, a „háromoroszlánosok” a csoportkörben Horvátországot és Csehországot is 1–0-ra legyőzték, a kettő között 0–0-ra végeztek Skóciával, így első helyen jutottak a legjobb 16 közé. A szintén londoni meccsen Németországot 2–0-ra verték meg, majd Rómában Ukrajna legjobbjai ellen 4–0-ra diadalmaskodtak.

A végjátékra az összeurópai verseny Londonba költözött, az angolok hosszabbításban 2–1-re Dániát is megverték, így 55 év után először jutottak be egy nagy tornán a fináléba. Akkor, 1966-ban a világbajnokságon ugyancsak otthon léphettek pályára, és hosszabbításban 4:2-re legyőzték az NSZK-t.

Erről emlékezett meg az akkor még csak 40 éves II. Erzsébet királynő is a levelében, amelyet a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatával (OBE) kitüntetett Gareth Southgate-nek címzett.

