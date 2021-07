Keményen szidják az UEFA-t a magyar kommentelők

Aligha valószínű, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közösségi médiáját kezelő munkatársainak figyelmét el tudja kerülni az a kommentáradat, ami a magyar szurkolók részéről érkezik a Facebook-oldalukra azóta, hogy kiderült, diszkriminatív és homofób szurkolói megnyilvánulásokra hivatkozva Magyarországnak zárt kapuk mögött kell játszania a következő két, UEFA által rendezett hazai mérkőzését, és egy harmadik zárt kapus mérkőzést is kiszabott a szövetség két évre felfüggesztve. Emellett százezer euró (körülbelül 35,5 millió forint) bírság megfizetésére, valamint arra kötelezte az Magyar Labdarúgó Szövetséget, hogy a találkozókon feszítsen ki egy #EqualGame, vagyis egyenlő játék feliratú molinót az UEFA logójával.

Emiatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is élesen háborgott már, egyebek között lekommunistázva az UEFA-t, de a tűzre az is olajat öntött, hogy ehhez képest Anglia igen enyhe büntetést kapott, amiért az Anglia-Dánia meccsen a hosszabbításban megítélt, egyébként is vitatott tizenegyes elvégzésekor az angol szurkolók lézerrel zavarták meg a dán kapust. Kasper Schmeichel ennek ellenére hárította Harry Kane büntetőjét, azonban a kipattanóból gólt szerzett a Tottenham csatára, aminek köszönhetően Anglia az Európa-bajnokság fináléjába jutott.

A lézeres incidens akár a meccs végkimenetelét is érdemben befolyásolhatta, ennek ellenére az UEFA mindössze 30 ezer eurónyi bírságra kötelezte az angolokat, ami átszámítva 11 millió forint büntetést jelent. Ezenkívül más szankciókkal (zárt kapus mérkőzésekkel) nem büntetik az angol szövetséget.

Az Európai Labdarúgó-szövetség ma egy videót tett közzé, amelyhez az alábbi kísérőszöveget csatolta:

Csak akkor küzdhetünk meg a diszkriminációval, ha együtt, csapatként állunk ki.

A bejegyzést gyakorlatilag teljesen ellepték a magyar kommentelők, zömük Magyarország számára várna több tiszteletet, illetve az UEFA-t szidalmazzák. Nagy számban feltűnnek a kommentszekcióban a „Respect for Hungary” és az „UEFA MAFIA” szlogenek, de egyes külföldi hozzászólók is értetlenül állnak a magyar és az angol labdarúgó szövetségre kiszabott ítéletek mértéke és különbsége előtt. Volt, aki felvetette a kérdést, ez nem diszkrimináció-e?

Természetesen az Európai Labdarúgó-szövetség egyéb, közelmúltban közzétett bejegyzései alatt is nagy számban megjelentek a magyarok, hasonló tartalmú üzenetekkel, számon kérve, hogy miért alkalmaz kettős mércét a szervezet.