Az angolok először vagy az olaszok másodszor – ki nyeri meg az Eb-t?

Kane a legjobbkor ébredt fel

A csoportkört Cristiano Ronaldo uralta öt góljával, de a belgák elleni, 0–1-gyel záruló nyolcaddöntő miatt számára már rég véget ért a torna. Patrik Schick a skótok ellen megszerezte az Eb gólját, előtte még egyet, a horvátok ellen büntetőből volt eredményes, és betalált a hollandok elleni nyolcaddöntőben és a dánok elleni negyeddöntőben is, így ő is öttel végzett.

Az olaszoknál öten állnak két találattal, így alighanem az ő előzésüktől már nem kell tartania a duónak, az angoloknál viszont akár még ketten is veszélyesek lehetnek, a csoportkörben kétszer és a németek ellen egyszer eredményes Raheem Sterling és Harry Kane révén. Utóbbi az első három meccsen egyszer sem talált be, a németek ellen viszont megtört a jég, az ukránok elleni negyeddöntőben kétszer is ünnepelhetett, a dánok elleni meccset pedig ő döntötte el, így mind a négy gólját akkor szerezte, amikor igazán számított, a kieséses szakaszban.

A góllövőlista élmezőnye

5 – Cristiano Ronaldo (Portugália), Patrik Schick (Csehország)

4 – Karim Benzema (Franciaország), Emil Forsberg (Svédország), Harry Kane (Anglia), Romelu Lukaku (Belgium)

(Anglia), Romelu Lukaku (Belgium) 3 – Kasper Dolberg (Dánia), Robert Lewandowski (Lengyelország), Álvaro Morata (Spanyolország), Haris Seferovic (Svájc), Xherdan Shaqiri (Svájc), Raheem Sterling (Anglia), Georginio Wijnaldum (Hollandia)

Kilenc percet voltak hátrányban a finalisták

Az angolok (2–0) és az olaszok (7–0) is kapott gól nélkül hozták le a csoportkört, előbbiek a németek elleni nyolcad- (2–0) és az ukránok elleni negyeddöntőt (4–0) is, és csak Mikkel Damsgaard szabadrúgásánál kellett Jordan Pickfordnak szomorkodnia (az eddigi gólkülönbség így 10–1). Erre kilenc perccel később érkezett Simon Kjaer öngólja válaszként, aztán Kane eldöntötte az elődöntőt (2–1).

Az olaszok a csoportkörös remeklés után a kieséses szakaszban már döcögősebben meneteltek, Ausztria ellen hosszabbításban, Belgium ellen rendes játékidőben nyertek 2–1-re, mindkétszer kétgólos előnyben szépített az ellenfél. Az elődöntőben ugyancsak a taljánok kerültek fórba, Álvaro Morata a 80. percben egyenlített, de tizenegyesekkel az olaszok nyertek, akik így még egy pillanatig sem voltak hátrányban – és 12–3-as gólkülönbséggel jutottak el a fináléig.

725 perc az új angol rekord

Jordan Pickford 725 perc után kapott ismét gólt az angol válogatottban, ezzel megdöntötte a nemzeti csúcsot, amelyet az 1966-os vb-n aranyérmes Gordon Banks (720) tartott eddig.

Már az első fordulóban eldőlt?

A csoportkör első fordulóját felölelő statisztikai összefoglalónkban említettük, hogy jó előjel az angolok számára, hogy megverték Horvátországot, hiszen a legutóbbi négy nagy tornából háromszor is az lett a végső győztes, aki legyőzte szomszédunkat a viadal során: 2012-ben Spanyolország, 2016-ban Portugália lett Európa-bajnok, 2018-ban pedig Franciaország a világbajnok. Ha a spanyolok nyerték volna az elődöntős párharcot, akkor fix lenne, hogy a horvátok egyik kiejtője lesz az aranyérmes, hiszen a nyolcaddöntőben Álvaro Moratáék verték meg a vb-döntőst, de így már csak akkor állhat fenn ez a helyzet, ha az angolok nyerik az Eb-t.

Az angolok először vagy az olaszok másodszor

Az olasz együttes története során a negyedik alkalommal jutott be az Eb-fináléba, az 1968-as, hazai rendezésű négyes döntő sikere után viszont 2000-ben és 2012-ben is az ezüstérem jött össze – előbbiben a franciák a rendes játékidő 94. percében mentettek hosszabbításra, majd nyertek David Trezeguet aranygóljával, utóbbiban pedig a spanyolok a végére kinyitották a gólcsapot, és 4–0-ra nyertek.

Az angolok ezzel szemben eddig két bukott elődöntőig jutottak csak, így először játszanak egyáltalán döntőt.

55 éves átok tört meg

A „háromoroszlánosok” 1966 óta először kerültek be egy nagy torna fináléjába, akkor hazai környezetben az NSZK elleni vb-döntőben hosszabbításban 4:2-re nyertek Geoff Hursték. Egy 55 éves átok tehát már megtört, de egy még hátravan... Ez az 55 éves aszály a leghosszabb két döntő között egy európai együttesnél.

A 37. siker jelentette az áttörést

Az angol csapat a 37. sikerét aratta Eb-ken, ez a legmagasabb mennyiség az eddig finálét még nem játszó együttesek közül.

Lesz-e újabb öngól?

Kjaer szerencsétlen mozdulata már a 11. öngól volt az Európa-bajnokságon, ami nyolccal több, mint az eddigi rekorder 2016-os termés (3). A korábbi Eb-ken amúgy összesen kilenc öngól született.

A 10. olasz döntő jöhet

A négyszeres világbajnok, kétszeres ezüstérmes együttes a negyedik Eb-döntőjére készülhet, ebből viszont még csak egyet nyert meg. Az olaszoknál csak a (nyugat)németek tudnak több finálét felmutatni nagy tornákon (14).

A (közel)múlt az olaszok mellett áll

A két válogatott eddig 27 meccset játszott egymással, ebből nyolc angol siker és nyolc döntetlen mellett 11-et nyertek meg az olaszok. A kezdés a briteké volt, 1973-ban volt az első olasz siker, addig négy angol győzelem és négy döntetlen született vereség nélkül, azóta ugyanennyi, csak 11 vereséggel – igaz, ebbe beleszámolják a 2012-es Eb-negyeddöntőt, amelyet 0–0 után tizenegyesekkel nyertek meg a déliek. Legutóbb egyébként nem sokkal ezt követően, 2012 augusztusában nyertek az angolok, egy felkészülési meccsen 2–1-re. A 2014-es vb csoportkörében az olaszok 2–1-re győztek, de Costa Rica és Uruguay mögött mindketten kiestek, azóta két felkészülési 1–1 született.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ

Anglia–Dánia 2–1 (1–1, 1–1, 2–1), hosszabbítás után

London, Wembley Stadion, 64 950 néző. Vezette: Makkelie (holland)

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – K. Phillips, Rice (Henderson, 95.) – Saka (Grealish, 69.; Trippier 105), Mount (Foden, 95.), Sterling – Kane. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate.

DÁNIA: Schmeichel – A. Christensen (Andersen, 79.), Kjaer, Vestergaard – Stryger Larsen (Wass, 67.), Höjbjerg, Delaney (Jensen 88.), Maehle – Damsgaard (Poulsen, 67.), Braithwaite – Dolberg (Norgaard, 67.). Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand.

Gólszerzők: Kjaer (öngól, 39.), Kane (104.), ill. Damsgaard (30.)

OLASZORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 1–1 (0–0) tizenegyesekkel: 4–2

London, Wembley, 57 811 néző. Vezette: Brych (német)

OLASZORSZÁG: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Tolói, 73.) – Barella (Locatelli, 85.), Jorginho, Verratti (Pessina, 73.) – Chiesa (Bernardeschi, 107.), Immobile (Berardi, 61.), Insigne (Belotti, 85.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

SPANYOLORSZÁG: Simón – Azpilicueta (M. Llorente, 85.), E. García (P. Torres, 109.), Laporte, Alba – Koke, Busquets (Thiago Alcántara, 106.), Pedri (Koke, 70.) – Ferran Torres (Morata, 61.), Oyarzabal (G. Moreno, 70.), Olmo. Szövetségi kapitány: Luis Enrique

Gólszerző: Chiesa (60.), ill. Morata (80.)

DÖNTŐ

21.00: Olaszország–Anglia (Wembley)

